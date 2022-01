En una final de infarto, Deportivo Meta se coronó campeón de la Liga Profesional de Futsal

Deportivo Meta se coronó campeón de la Liga Profesional de Futsal este lunes festivo en el Coliseo Evangelista Mora, de Cali, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y ganarle 6-3 en los dos tiempos extras de la final al Icsin de Yumbo, y jugará la Copa Libertadores en Argentina.



El partido fue intenso durante la hora y 45 minutos que duraron las acciones, de toma y dame, aunque las mayores y más claras oportunidades las produjo el conjunto vallecaucano. No obstante, se confió en las postrimerías del encuentro y recibió un golpe certero de parte de su rival.



Apenas en el minuto 2 un remate de Juan Sebastián Rivera de Icsin, dio en la base del palo derecho y luego Luis Miguel Vergara también erró una llegada para Meta.



Minuto 2,45, centro de Juan Sebastián Rivera y Jean Carlos Ruiz remató para convertir el 1-0.



A los 5, Jefry Duque, de Meta, disparó frontal y el arquero John Bryan Ruiz desvió al tiro de esquina.



A los 6,14 Harby Arce, de Icsin, no tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, pero resbaló.



Sobre los 10,36 fue Juan Camilo Chaves quien no pudo definir una clara opción para Icsin en el palo derecho a pase de Carlos Centeno.



Luis Miguel Vergara Meta también se acercó con peligro a los 12,20 después de eludir al arquero por la izquierda, pero no tuvo fortuna en el remate final. Y luego no alcanzó a recepcionar un centro desde la mitad.



También Jorge Restrepo remató con potencia y salvó el portero metense a los 13,30.



Pero el guardameta local no se quedó atrás y evitó que Duque empatara a los 16.



Sobre el final del primer periodo, Juan Sebastián Rivera robó un balón en la mitad y en el contraataque le faltó fuerza en el disparo.



En el segundo tiempo no cambió mucho el panorama. Los equipos se brindaron íntegros, aunque Icsin desconectó de buena forma al cerebro metense, Jimerzon Baquero.



A los 6,45 se hizo justicia para Icsin, Harby Arce pivoteó y el talentoso Carlos Centeno con el arco a su disposición concretó el 2-0.



Arce llegó a un cabezazo a los 10,12 y Deportivo Meta se salvó del tercero.



Meta logró el descuento a los 16,18 por intermedio de Jholman Gutiérrez.



Pero Harby Arce habilitó a Jhon Jairo Salinas y con toque sutil anotó el 3-1. Pero el arquero Jonathan Rivera, lesionado y en una pierna, fue al ataque y logró el 3-2 a los 18.



Y faltaba lo increíble, de nuevo el arquero Jonathan Rivera subió a apoyar a sus compañeros y se produjo penalti para Deportivo Meta que cobró Jefry Duque al palo izquierdo y el golero Brayan Ruiz detuvo con su pierna izquierda a los 18,35.



Sin embargo, se durmió la defensa de Icsin en un cobro lateral y Juan David Bustos decretó el 3-3 a falta de 1,21 minutos para concluir el juego.



En una recuperación de Deportivo Meta Deiber Mosquera enfrentó al arquero Ruiz y tiró el balón lejos del poste derecho cuando quedaban 18 segundos de juego.



Jhon Jairo Salinas no pudo convertir para Icsin en el inicio del segundo tiempo extra, pero Juan Camilo Asprilla sí lo hizo a los 1,8 para Meta.



A los 3,24, con Icsin jugado en ataque, Luis Miguel Murcia sentenció el 5-3 en favor del conjunto llanero. Y a falta de 23 segundos el arquero Jonathan Rivera desde su zona marcó el 6-3 definitivo.



Con la obtención del título, Deportivo Meta se clasificó como representante de Colombia en la Copa Libertadores de Futsal, a realizarse en Argentina en el mes de abril del presente año. También lo había hecho en 2015.