¡En tablas terminó el encuentro entre Atlético FC de Cali y el Deportes Quindío!

Los dirigidos por Giovanni Hernández llegaron a la segunda casilla del Torneo colombiano, con 22 unidades.



Las primeras acciones del partido fueron para el Atlético FC de Cali, donde Yeison Mena tuvo la más clara al minuto 5, tras un disparó desde el costado oriental que fue controlado sin dificultad alguna por el guardameta visitante Matías Cuero.



Atlético FC de Cali no bajo la guardia, y el incisivo Yeison Mena disparó un tiro cruzado desde el costado oriental con su pierna derecha al minuto 16 de juego, que puso en aprietos al guardameta del Deportes Quindío Matías Cuero.



El equipo ‘Cuyabro’ reaccionó por intermedio de Leyser Chaverra al minuto 23 de juego, tras un remate con pierna derecha desde el costado oriental que no pudo controlar el guardameta local David Agudelo y paso muy cerca del palo de la mano derecha.



Siguieron las acciones y al minuto 31 de juego apareció el delantero Andrés Carabalí, tras un contragolpe desde el costado oriental, el cual remato con su pierna derecha pero fue controlado sin problema alguno por el guardameta rival. Así terminaría la primera mitad con un marcador parcial de 0-0.



Al inicio del segundo tiempo, el Deportes Quindío se fue al ataque pero oportuno en sus intervenciones en la línea defensiva estuvo Claudio Paul Rubiano, que por medio de sus cierres fue una pieza importante cuando el equipo más lo necesitó



En un abrir y cerrar de ojos tras un disparo de media distancia apareció Alexis Serna al minuto 49 para el Deportes Quindío, el remate dejó sin posibilidad alguna al arquero local David Agudelo dejando parcialmente el marcador 1-0 para la visita.



Pero el ‘Azul y Oro’ de Cali no bajo los brazos, y por medio de un cabezazo del defensor Danni Reales encontró el empate, tras una mala salida del guardameta rival en un saque de esquina donde el defensor estuvo certero en su acción para colocar el 1-1 parcial.



Al minuto 65 llegó una de las acciones más claras del partido, tras un pase de Sebastián Valenzuela desde el costado oriental, el cual le cayó al delantero Andrés Carabalí, infortunadamente la deficinión la mejor y no pudo aumentar el marcador.



Siguieron las emociones, el Deportes Quindío se fue al ataque y apareció la figura del guardameta David Agudelo, que dio lo mejor de sus reflejos y velocidad en sus intervenciones contrarrestando los ataques del rival al minuto 77 de juego.



Con este empate, Atlético FC de Cali alcanzó las 22 unidades, quedando en la segunda casilla de la competición y en la próxima jornada visitaran al Boca Juniors de Cali en Pascual Guerrero el martes 27 de Septiembre.