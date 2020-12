Alejandro Cabra Hernandez

Es casi un hecho. La Liga no tendría VAR el próximo año. La Dimayor contempla seriamente prescindir de la ayuda arbitral, cuya aplicación no ha dejado de ser controversial desde que se implementó en el fútbol nacional.



La idea es totalmente contraria a lo expresado en un principio, cuando se acudió a la tecnología del VAR en el fútbol colombiano, a finales del 2019.



Actualmente, la ayuda arbitral opera en dos partidos de la Liga y el propósito era ampliarlo a cuatro juegos, pues la tendencia, en el mundo entero, es justamente consolidar la asistencia tecnológica para evitar injusticias.



Pero el jueves pasado, en la asamblea de la Dimayor, su presidente, Fernando Jaramillo, anunció que, por temas financieros, el VAR no sería utilizado en el primer semestre del 2021.



“Habrá cambios importantes para el próximo año porque el VAR tiene un alto costo. Hoy (jueves) presenté los estados financieros y no son los mejores. Una de las cosas es ver cómo renegociamos el costo de la tecnología. Tengo un mandato de la asamblea que debo ejecutar y no me puedo adelantar, pero sí hay posibilidad de que no haya VAR”, expresó Jaramillo.



Ese testimonio fue entregado tres días después de que el propio Jaramillo dijera que él confía en la tecnología como ayuda a la labor arbitral y que lo que se necesitaba era más capacitación a los jueces.



Esto, ante los reiterados cuestionamientos que ha habido, fecha tras fecha, por los errores cometidos por algunos centrales.

¿Es solo financiera la razón?

Para algunos analistas, no utilizar el VAR el próximo año es retroceder en el uso de una herramienta necesaria y cada vez más consolidada en el fútbol.



Rafael Sanabria, analista arbitral, afirma que prescindir del VAR en Colombia es lamentable. “La primera razón es financiera, pero también se debe a la mala actuación de los árbitros y la mala implementación del sistema”.



José Borda, otro analista arbitral, asegura que tal decisión “es el resultado de un VAR ineficaz e improvisado”. Y precisa: “La decisión se dio por falta de recursos económicos, la pésima preparación de los árbitros y la cantidad de errores en los juegos”.



La Dimayor, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo, argumenta que “la decisión no es desde el punto de vista técnico, sino financiero”. Y expone que “el arbitraje es tema de la Federación Colombiana de Fútbol”, en lo que tiene que ver con la capacitación y designación de los jueces.



El uso de la tecnología arbitral ha sido un tema polémico en el fútbol mundial, con defensores y detractores, situación de la que no ha escapado la Liga colombiana, donde constantemente ha habido jugadas de mucha controversia, como sucedió recientemente en el juego entre Junior y América, por el paso a la final, donde los ‘tiburones’ se quejaron por un gol anulado por supuesto fuera de lugar y una mano dentro del área escarlata que no fue sancionada como penal.



Uno de los opositores de la ayuda tecnológica es el legendario jugador de la Selección Colombia Carlos el ‘Pibe’ Valderrama. “Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros y, al contrario, ya los árbitros no pitan. Entran a la cancha, pero no hacen nada, porque no toman decisiones. Ese VAR no sirve para nada”, afirmó el ‘Pibe’.



La implementación del VAR por cada partido en la Liga colombiana tiene un costo de 40 millones de pesos y este año que está terminando la Dimayor habría tenido pérdidas por nueve mil millones de pesos, principalmente por causa de la pandemia del coronavirus.



Más allá del tema financiero, el propio Jaramillo es defensor de la ayuda tecnológica: “es una herramienta importante para tener más justicia en el fútbol. Muchas veces la herramienta funciona, pero la decisión del juez va en contravía de una decisión justa. Yo sí creo en el VAR, pero hay que perfeccionarlo y la gente que lo maneja se debe preparar mejor”.



Pero insiste en los costos que el sistema implica para la Liga, afectada considerablemente por la pandemia. Aunque Jaramillo no lo precisa, se podría pensar que, superada la crisis, el VAR volvería por lo menos para los dos partidos que se aplicaba cada fecha.



Fabián Vargas, exjugador del América, Millonarios, Boca Juniors y la Selección Colombia, entre otros, es defensor del uso del VAR, pero afirma que su mala utilización ha llevado a que la gente pierda credibilidad en la herramienta.



“La gente ya no le tiene confianza a esta buena herramienta que se había inventado supuestamente para dar justicia y equidad a todos los equipos, pero lo que se ha hecho es generar un problema más grande”, expone quien hoy es analista de Espn.



En su cuenta de Twitter, el periodista Antonio Casale opinó: “si se acaba el VAR en Colombia por falta de dinero, estaremos por fin ante una gran noticia de nuestro fútbol. Requetecomprobado, por aquí no supimos usar esa vaina”.



Si la decisión de prescindir de la ayuda tecnológica el próximo año se concreta, como lo ha señalado la Dimayor, la colombiana sería la primera liga del mundo donde se deje de utilizar el VAR después de haber dado el paso para su implementación. Algo me muchos consideran como una jugada en fuera de lugar.