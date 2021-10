¡En ascenso! Deportivo Cali y América de Cali siguen peleando su cupo a cuadrangulares

Deportivo Cali tomó un gran impulso en la Liga del fútbol colombiano gracias a su victoria del pasado sábado frente al Envigado como visitante.



Si bien comenzó perdiendo el juego por un error del arquero Guillermo de Amores, los verdiblancos lograron sobreponerse a la adversidad y remontaron el marcador para traerse el triunfo de una plaza compleja.



Aunque por puntos se encuentran alejados de los primeros ocho del campeonato, su ascenso en el nivel futbolístico emociona a la fanaticada verdiblanca para el remate de este 2021.



Los ‘diablos rojos’ por su parte se sacudieron de la mala racha en los últimos dos encuentros y vencieron por la mínima diferencia al Atlético Huila en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero, agudizando la crisis de los ‘opitas’ en la tabla del descenso.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio recuperaron terreno en la tabla general de posiciones, para mantenerse en la conversación por un cupo para la fiesta de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali. Cortesía: Dimayor.

Deportivo Cali gana e ilusiona

Sin duda la llegada del técnico venezolano Rafael Dudamel le dio al Deportivo Cali otro aire, ese que tanto necesitaba para retomar el buen camino en el campeonato del fútbol colombiano.



Las últimas presentaciones del verdiblanco datan de una leve, pero reconocible, recuperación en su juego que se traducen en puntos que hoy lo tienen otra vez conversando para ingresar al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano.



Desde la llegada del exseleccionador venezolano se ha visto la subida de nivel en algunos jugadores y la aparición de otros que han dejado buenas sensaciones.



En los últimos juegos el extremo Kevin Velasco ha figurado dentro del esquema del profesor Dudamel. Pasó de ser unos de los jugadores más criticados y resistidos por la hinchada verdiblanca a ganarse el reconocimiento por sus buenas actuaciones y su participación en goles.



Otro que ha dejado buenos réditos es el lateral derecho canterano Juan Franco. A pesar de su juventud e inexperiencia, en estos partidos ha podido cargar con la responsabilidad de reemplazar a Juan Camilo Angulo y hasta parece que se ganó la posición.



“Desde mi llegada he tratado de cubrir la mayor cantidad de detalles posibles, elevarle el nivel de autoestima al equipo y esto nos ha permitido tener estas demostraciones para ir por más en cada juego“, dijo Rafael Dudamel.



La baja producción numérica

Los números del Deportivo Cali en este segundo semestre de 2021 todavía lo tienen por fuera de la zona de clasificación. 16 puntos de 36 posibles, producto de 12 partidos disputados, cuatro victorias, cuatro empates e igual número de derrotas, 14 goles a favor, 16 en contra para -2 en su gol diferencia y un rendimiento del 44,4%.



El ‘azucarero’ tiene como calendario para este mes de octubre enfrentar la llave de semifinal de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional, comenzando como local la ida este miércoles 6 de octubre a las 8:00 p.m. y la vuelta el jueves 21 a la misma hora, en el Atanasio Girardot.



En liga, los dirigidos por Rafael Dudamel recibirán a La Equidad el sábado 9 a las 4 de la tarde, luego enfrentarán el clásico vallecaucano frente al América en el Pascual Guerrero el 16 de octubre a las 4 de la tarde, después viajarán a Rionegro para enfrentar a las Águilas Doradas el fin de semana del 24 y cerrarán el calendario de este mes recibiendo en casa a Patriotas en la jornada del 31 de octubre.



Juan Carlos Osorio, técnico del América. Foto: prensa Dimayor

América todavía no convence

América de Cali vive unas horas de ‘tensa calma’ luego de su victoria 1-0 frente al colero Atlético Huila, resultado que le permitió al técnico Juan Carlos Osorio liberar la presión después de unos malos ratos por los últimos juegos.



Las aguas se tranquilizaron con los hinchas, pero las exigencias para el grupo de jugadores y cuerpo técnico se mantienen, entre esas el jugar bien y mantener una regularidad durante los 90 minutos.



Horas después del partido y ya con ‘cabeza fría’ la fanaticada escarlata no se explica por qué su equipo gana apretado frente al último de la tabla de posiciones y el primer candidato para perder la categoría.

"Era un partido muy importante para el club y el proyecto América, los muchachos lo supieron sacar adelante. Las organizaciones ofensivas nuestras causaron daño al rival y de allí provino el gol", dijo Juan Carlos Osorio.



Pareciera que a este América no se le ve evolución, todavía es muy dependiente de Adrián Ramos y Déinner Quiñones en ataque, por su parte en la defensa el técnico Osorio no encuentra la línea titular que le entregue tranquilidad.



Todavía en deuda

La era Juan Carlos Osorio con América no ha tenido un buen desarrollo. Solo cinco encuentros han ganado los escarlatas en 18 juegos disputados (Liga, Copa y Sudamericana), suma cinco empates y ha caído en ocho oportunidades, sumando 20 puntos de 54 posibles, lo que le deja un rendimiento del 37,03 %.



Por la Liga colombiana los escarlatas suman 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas, 13 goles a favor y 12 en contra para un promedio de +1 y una campaña que redondea el 47,2%.



Lo complejo para este América es su calendario para este mes de octubre. Comenzando con la Superliga frente al Independiente Santa Fe, que inicia este martes 5 en la cancha del Pascual Guerrero a las 7:45 p.m. y la vuelta será el 20 a las 8:00 de la noche en el Campín de Bogotá.



Por la Liga los ‘diablos rojos’ visitan este sábado 9 de octubre a Millonarios a las 6:05 p.m., después enfrentarán el clásico frente al Cali en el Pascual Guerrero, luego reciben al Atlético Nacional en el fin de semana del 24 de octubre y cierran este mes visitando al Deportes Tolima el 31 de octubre.