Ellos van por la corona: los ocho técnicos que disputan el título de la Liga II 2021

Siete técnicos colombianos y uno venezolano buscarán sellar con el título sus campañas en la Liga colombiana desde este próximo fin de semana, cuando comiencen los cuadrangulares semifinales.



Atlético Nacional, Atlético Junior, Deportivo Pereira y Deportivo Cali, en el grupo A; y Millonarios, Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América, en el B, son los ocho equipos que pelearán por el máximo trofeo, conducidos, unos, por entrenadores que ya han probado la gloria, y otros, por estrategas que van en busca de su primera liga.



Los campeones

El ‘papá’ de todos, más que por edad por palmarés, bien podría ser el risaraldense Juan Carlos Osorio, timonel del América de 60 años, que en el fútbol colombiano tiene 7 títulos (una liga con Once Caldas, tres ligas con Nacional, y dos copas Colombia con el equipo paisa, además de una Superliga).



No obstante, Osorio —quien además se ha dado el lujo de ser asistente del Manchester City de la Liga Premier, dirigir al Sao Paulo de Brasil y ser mundialista en el banquillo de la selección de México—, llega a los cuadrangulares con un interrogante, pues su temporada con los ‘Diablos’ ha sido muy cuestionada y en la última fecha logró meterse como octavo a la fiesta final gracias a una rotunda goleada 1-5 al Pereira y a las derrotas de Envigado, Bucaramanga y Jaguares.



“Era muy importante estar en las finales. Logramos el objetivo. A partir de ahora comienza otro tipo de competencia”, dijo el entrenador escarlata en la rueda de prensa posterior el duelo contra Pereira.



Aunque América no entra a los ocho como favorito, ya el brasileño Alexandre Guimaraes y el argentino Juan Cruz vivieron la misma situación de Osorio, y ambos se alzaron con el título en 2019 y 2020, respectivamente.



Alberto Gamero, de Millonarios, y Hernán Torres, del Tolima, son los otros dos entrenadores que han sido campeones de Liga. Ambos disputaron el título del primer semestre y Torres ganó la partida con los tolimenses.



El exarquero tolimense de 60 años es el entrenador con mejor palmarés entre los ocho después de Osorio. Ya en el 2012 había conseguido su primer título en la primera división del fútbol colombiano dirigiendo a Millonarios y cuatro años después fue el encargado de sacar a los ‘Diablos rojos’ del infierno de la B. En el 2018 también probó la victoria, pero aquella vez con el Melgar del Perú.



Por su parte, Gamero, hoy de 57 años, tiene dos campeonatos de liga en su vitrina —Boyacá Chicó en el 2008 y Tolima en el 2018—, además de una Copa Colombia con el conjunto ibaguereño (2014).



Torres y Gamero llegan como favoritos al título en el grupo B, si se tiene en cuenta la campaña que hasta el momento han hecho y el buen fútbol que despliegan sus equipos.



El domingo, en la última fecha del ‘todos contra todos’, Gamero dio un golpe de autoridad al derrotar 1-3 a Nacional en el Atanasio Girardot.

“A mí siempre me ha gustado festejar dentro del camerino con mis jugadores. No me gusta hacerlo en la cancha. El hincha de Nacional salió dolido. Siempre he sido prudente con eso”, consideró Gamero.



Por su primera corona

El venezolano Rafael Dudamel, con el Cali; y los colombianos Alejandro Restrepo, con Nacional; Arturo Reyes, con Junior; Alexis Márquez, con Pereira, y Hubert Bodhert, con Alianza Petrolera, son quienes cierran el grupo de los ocho entrenadores que van por el título. Ninguno de ellos ha ganado nunca una liga.



Dudamel llegó al Cali como salvador tras la mala campaña del uruguayo Alfredo Arias y logró clasificar a los azucareros, que siempre serán candidatos a la corona en estas instancias y más ahora, cuando el experimentado Teófilo Gutiérrez se ha convertido en esa luz verdiblanca que le da claridad al equipo.



“En las finales tendremos que afinar más la puntería, pero estamos tranquilos porque el equipo tiene unos atacantes admirables y temibles”, afirmó Dudamel, que fue campeón con el Cali como arquero en 1998.



El gran favorito, Nacional, tratará de hacer valer esta condición de la mano de Restrepo, un entrenador que ha hecho una gran campaña siendo el primero de la tabla, lejos de sus escoltas.



A pesar de ello, su reto serán estas finales, pues es la primera vez que dirige un equipo de primera y aunque se trate del poderoso Nacional, tendrá que demostrar que él también puede brillar como entrenador por sí mismo.



Reyes, con Junior, buscará en su corta carrera como técnico de un club —ya fue campeón suramericano y centroamericano con las selecciones sub 20 y sub 21, y fue interino con la absoluta— acallar las críticas que ha tenido en su contra, pues para algunos no convence. Pero los ‘tiburones’ siempre son peligrosos.



La gran sorpresa ha sido Alexis Márquez, con Pereira, que por lo hecho esta temporada, con un equipo sin figuras rutilantes y recién ascendido, ya tiene un triunfo.



Y Bodhert, con Alianza, seguramente les sacará ‘petróleo’ a los rivales en busca de su primer campeonato en la A. Ya lo hizo en la B.