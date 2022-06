"El proyecto del Yumbo FC es llamativo por su labor social: Foad Maziri

Desde los años 40, Yumbo es considerada la Capital Industrial de Colombia. Fue allí donde comenzaron a llegar las primeras multinacionales al Valle del Cauca y actualmente son más de 2000 las fábricas asentadas en el municipio. Una de ellas tiene una curiosa particularidad: no le interesa ‘vender’ lo que forma, pule, orienta: el talento de decenas de jóvenes futbolistas de la región.



Se trata del Yumbo Fútbol Club, un equipo dirigido por uno de los exfutbolistas más recordados por la afición del América de Cali, el lateral izquierdo Foad Yamall Maziri, campeón con los ‘Diablos rojos’ en tres ocasiones de manera consecutiva, entre 2000 y 2002.



“Lo que más me emociona de este proyecto son sus alcances sociales. Más allá de resultados deportivos, el objetivo primordial es ofrecerles a los muchachos de Yumbo y el Valle una oportunidad de vida a través del fútbol. Por eso, el club no tiene como meta lucrarse con la venta de los derechos deportivos de sus jugadores”, comenta ‘Mazi’, como lo llaman sus pupilos.



El proyecto Yumbo Fútbol Club, que nació en el año 2021, está contribuyendo para que cada vez sean más niños y jóvenes, la mayoría de escasos recursos, los que tomen el deporte como un hábito de vida. Actualmente, en el equipo hay 50 jugadores –de Yumbo, Cali, Vijes, La Cumbre, Rozo y San Marcos– en la categoría mayores, y 75 en la de menores. Todos, asistidos por un cuerpo técnico de ocho personas, entre director técnico, asistente, preparador físico y fisioterapeutas.



Los muchachos, además, no pagan ni inscripciones ni mensualidades por pertenecer al equipo. El club les garantiza el transporte para los partidos de visitante, la alimentación en la precompetencia y los uniformes.

Faber Marulanda, por ejemplo, era hasta hace unos meses uno de los jugadores más destacados del Yumbo Fútbol Club y ahora juega en la segunda división de Colombia con el Orsomarso de Palmira.



“Mi hijo entrena fútbol desde los 5 años, pero fue en el Yumbo Fútbol Club donde vivió el proceso deportivo que lo catapultó. En el equipo nos orientaron en la familia sobre cómo mejorar su alimentación, su físico, pero también su disciplina y formación académica y como persona”, comenta Sandra Sánchez, madre de Faber.



Otro de los jugadores destacados del Yumbo Fútbol Club es Cristian Vergara, ‘Chalo’, delantero y actual goleador del equipo, lo que lo tiene en la mira de los cazatalentos de los clubes de primera y segunda división del país.



“El fútbol ha cambiado la vida de mi familia y la mía porque desde que comencé a jugar, me alejé de la calle. Ahora estoy enfocado en darles lo mejor a mis padres, a mi novia y a mi hija, que viene en camino. Me he desarrollado más en lo futbolístico, sé cómo moverme, cómo atacar el balón, he ganado capacidades, velocidad, contextura. Quiero llegar al fútbol de la A y luego a Europa”, dice ‘Chalo’.



Otro de los proyectos que Maziri viene impulsando con la escuadra de laCapital Industrial es la conformación de la cantera que permitirá trabajar con jóvenes de la región.



“Vamos a comenzar a trabajar con categorías 2006, 2007 y 2008. Ya hemos competido en torneos con baby fútbol”, acotó Foad.

Foad Yamall Maziri, técnico del Yumbo Fútbol Club. Foto especial para El País

Un ejemplo a seguir

​

La figura de Foad Maziri como entrenador de esta escuadra que compite en la división 1C a nivel departamental va de la mano con la transmisión de valores que complementen la formación integral de los nuevos talentos.



La carrera de Maziri duró alrededor de 11 años y siempre tuvo una trayectoria ejemplar, acompañado de títulos. Debutó en América y además vistió las casacas de Millonarios, Deportes Tolima, Centauros y Chicó. Estuvo en varios ciclos con la Selección Colombia.



“El fútbol lo vivo como cuando lo jugué como profesional y así mismo se lo exijo a mis jugadores. Por eso se entrena todos los días, es una profesión de 365 días al año. A los jugadores del Yumbo FC le hemos inculcado la responsabilidad y compromiso con el sueño que ellos tienen como futbolistas”, agregó.



América, el equipo de sus amores

​

Hablar de Foad Maziri es referirse a un jugador que está ligado a la más reciente historia de triunfos y éxitos de los ‘Diablos rojos’.



Se hizo futbolista en el elenco rojo y supo ganar cuatro títulos con técnicos como Diego Umaña.



Dice que aprendió mucho del entrenador vallecaucano aunque el estilo que quiere plasmar como entrenador es el de un fútbol dinámico.

“Me gusta elaborar, pero en campo rival. La presión alta como herramienta y sin arriesgar en nuestro sector”, explicó el exjugador nacido en Valledupar.



Asegura que su sueño es un futuro poder regresar al América, consolidarse como entrenador y dirigir al equipo principal.



“Es un sueño que ojalá pueda cumplirse en los tiempos de Dios que son perfectos”, comentó Foad quien además apuntó que nunca lo han llamado para estar en divisiones menores del rojo porque “toca realizar mucho lobby”.



Sobre la eliminaciónde la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022, Maziri expresó que “sintió una tristeza muy grande. Los egos se antepusieron a los intereses colectivos .Cuando la cosas no van de la manera correcta no pueden llegar a buen puerto”.



En el tema de la designación del argentino Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia, Foad manifestó su sorpresa por la llegada de un entrenador que ha tenido poca experiencia como entrenador principal, salvo en el Melgar de Perú.



“No se cuáles fueron los argumentos que tuvieron los directivos para contratarlo sabiendo que no tiene experiencia y que solo lo conocimos como asistente de José Pékerman”, concluyó.

Datos



Este jueves (6:00 p.m) se realizará el lanzamiento de la nueva

camiseta del Yumbo Fútbol Club en el Coliseo Luis Javier Mosquera de ese municipio.



El gran impacto social de este proyecto deportivo es lo que ha seducido a grandes empresas como Cemento San Marcos, Betplay, Gane y SuperGiros, Constructora Jaramillo Mora, Centelsa y Reinvent para sumarse como patrocinadores.



El equipo es una idea y tiene el respaldo de la Alcaldía de Yumbo a cargo del primer mandatario Jhon Jairo Santamaría. quien ha apostado por impulsar el deporte.