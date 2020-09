El partido Nacional-Tolima no se jugará este viernes debido a casos positivos de Covid-19

Juan Carlos Pamo

Después de analizar la situación, los directivos de Atlético Nacional, Deportes Tolima, la Dimayor y el Ministerio de Salud decidieron no realizar el encuentro entre Nacional y Tolima que estaba previsto para este viernes a las 8:05 p.m.



“La prioridad es la salud de todos los implicados en la competencia y por eso decidimos tomar la decisión”, manifestó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor en rueda de prensa.



Ya el Tolima se encontraba en Medellín, sin embargo las pruebas PCR que se hicieron no daban certeza de que los jugadores que salieron negativos no hubieran tenido contacto con los positivos de covid que el Tolima había anunciado antes del encuentro. Según el Ministerio, se debe dar una espera de 7 días para que las prueban sean certeras.



“Obviamente, es un tema complejo, pero estoy seguro de que cumpliendo los protocolos podemos lograr terminar el torneo. Es muy importante el autocuidado y el distanciamiento. No estamos exentos de que esto vuelva a suceder”, agregó Jaramillo.

Molestia en Nacional

Por su parte, Atlético Nacional publicó un comunicado en el que dice que acata la determinación, pero expresó también su molestia por la situación:



“Nuestro Club estuvo esperando durante 194 días el regreso a la competencia, se preparó de la mejor manera acatando todos los protocolos de bioseguridad con el objetivo de preservar la salud de quienes hacen parte de nuestra Institución. Completamos 7 semanas con 0 positivos de COVID-19 por parte del grupo de personas inscritas ante Dimayor. Estos resultados son el reflejo de un trabajo serio y comprometido de nuestros equipos de trabajo. No podemos cantar victoria. No podemos relajarnos. Todavía tenemos grandes retos en materia de autocuidado”.



Y agrega el escrito: “Respetamos y acatamos la decisión adoptada en la tarde de hoy frente a la suspensión del partido que esta noche debíamos disputar frente al Deportes Tolima. La protección de la salud debe estar por encima de cualquier interés particular. Sin embargo, debemos expresar nuestra inconformidad por la forma en que se han desencadenado una serie de situaciones previas al reinicio (sic) de la Liga para nuestro club”´.