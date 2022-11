El FC Barcelona tendrá una academia oficial en tierras cafeteras con respaldo del Gobierno colombiano

La presencia del Fútbol Club Barcelona en Colombia se afianzará con el anuncio de la apertura de una academia oficial de la entidad deportiva en el país, con el respaldo del Gobierno nacional, confirmó el presidente blaugrana, Joan Laporta.



En diálogo con el Servicio Informativo de Casa de Nariño, Laporta aseguró que se trabaja en conjunto con el Presidente Gustavo Petro, la Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia y el Gobierno del Cambio, con el fin de definir la zona donde se radicará la academia y se busca que sea en áreas donde el deporte abrirá oportunidades de vida, como la costa Caribe, la Costa Pacífica y sin descartar a Bogotá.



“El Presidente Petro nos ha hecho unas propuestas muy interesantes. De momento las vamos a valorar, pero será una realidad que tendremos una academia, o dos, en Colombia. Bien sea Costa Caribe, Costa Pacífica o Bogotá”, declaró.



Agregó que con esta academia se afianza la presencia de la institución en Colombia, que ya trabaja desde hace tiempo en Arauca, Buenaventura y Tumaco, zonas de conflicto y donde las oportunidades a través del deporte son necesarias.



“Nosotros queremos, además, que sea un poco ‘la cuadratura del círculo’, es decir en zonas donde también estamos actuando a través de nuestra fundación. Lo vamos a estudiar y a dar una respuesta. Le he dicho al Presidente Petro que nos gusta ser resolutivos y actuar ‘sin prisa, pero sin pausa’. Y en este sentido estamos muy ilusionados de tener una o dos academias en Colombia”, dijo.



El dirigente deportivo se reunió con el Presidente de la República, Gustavo Petro, de quien dijo, “es especialmente sensible con el tema de la niñez y juventud y las oportunidades de vida con el deporte”.



“Hemos hablado del empoderamiento de la mujer, de las madres luchadoras, que recuperan su autoestima que conocen sus derechos, de la protección de chicos y chicas vulnerables que sufren de alguna situación como consecuencia de un conflicto armado y de otras circunstancias que les cambia la vida. El Barca, a través del deporte como instrumento de integración social podemos transmitir una serie de valores para estos chicos y chicas y les damos una opción de vida nueva. Lo hacemos con ACNUR y Save the Children en estas zonas, en Tumaco y Buenaventura”, añadió.



Afirmó que, a través de la Fundación Barcelona se trabaja en zonas vulnerables como la frontera con Venezuela, donde hay proyectos de cooperación para ayudar a los refugiados y a los desplazados.



Manifestó que el contacto con el Gobierno del Cambio será permanente para tener una pronta decisión al respecto sobre las academias.



“Hemos valorado una serie de aspectos con el embajador de España (Joaquín María de Arístegui) y el Presidente Petro. Y la verdad es que nos han hecho sentir muy bien; una gran hospitalidad. Mantendremos una comunicación fluida para de esta manera tener una presencia del Barça en Colombia, que será también importante en cuanto a la paz”, puntualizó.