El estadio Pascual Guerrero se pone a punto para las competencias de este 2022

En este 2022 Cali vivirá grandes certámenes en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y por ello la Administración Municipal le madrugó al mantenimiento de la gramilla con un personal especializado.



Un grupo de 12 personas trabaja bajo las instrucciones del secretario del Deporte y la Recreación, Carlos Diago Alzate, y la supervisión del ingeniero Felipe Dulcey, subsecretario de Infraestructura Deportiva, con miras al tener el escenario listo para certámenes de gran envergadura como la Copa América Femenina -en la que la ciudad será la sede de la Selección Colombia y la final-, el Mundial de Atletismo Sub 20 y la Liga y Copa Betplay, además de la Copa ESPN.



El proceso va de la mano con la fecha en que comienza la competencia de fútbol, se adelanta la limpieza del sistema de drenaje. Igualmente, la idea es que para el primer partido la gramilla esté en buenas condiciones, el sistema de riesgo está funcionando sin inconveniente, además de que por estos días la lluvia favorece, ya que ella trae consigo nitrógeno atmosférico y cuando hay precipitaciones la coloración de la gramilla mejora.



El secretario de Deporte y Recreación de Cali, “dentro de lo que siempre tenemos planificado, el mes de enero es para la recuperación de la grama en los 15 primeros días, ya se inició todo el tema de aireación de la cancha, el ‘verticut’ y esperamos tenerla lista entre la segunda y tercera semana de enero para partidos oficiales”.



Por su parte, el ingeniero agrícola Héctor Mario Escudero Triviño es el encargado de las obras en la gramilla, indicó que “son labores con varios parámetros a tener en cuenta para el mantenimiento técnico. Inicialmente le estamos haciendo un mantenimiento al sistema de drenaje, para ello revisamos un plano en el que aparece el diseño de todo el sistema de drenaje, que aquí en el Pascual Guerrero es espina de pescado, va a una tubería central y tenemos diferentes ramales hacia el lado Occidental y hacia Oriental.



Vale la pena anotar que la gramilla no sufrió por efecto de la ubicación de las estibas de polietileno a raíz de los conciertos, debido a que en esta ocasión se utilizaron unas que no permitían que se acumulara la radiación solar, sino que rebote.