El corazón de Román late más feliz hoy: “Estoy muy contento por estar en esta convocatoria"

Si algo tiene Andrés Felipe Román es puro corazón. El jugador al que hace seis meses ‘desahució’ el Boca Juniors de Argentina por una supuesta miocarditis (inflamación de la capa exterior que recubre el corazón) no solo ha vuelto a las canchas con esa habilidad que lo identifica por el carril derecho, sino que ahora hace parte, por primera vez, de la Selección Colombia.



Hasta hace poco, la historia del lateral de Millonarios de 25 años era otra. Uno de los clubes más grandes del continente lo quería en sus filas, pero la aparente enfermedad del bogotano lo privó de esa ilusión y Román regresó de Buenos Aires convencido de que jamás volvería a jugar fútbol. Eso fue lo que le dijeron los médicos del Boca. Estaba abatido e inconsolable.



Pero Millonarios no se quedó con el diagnóstico del club xeneize y le realizó pruebas más precisas y científicas a Román, que inclusive pasaron por laboratorios de Alemania y demostraron que el jugador se encontraba en perfectas condiciones de salud. Entonces, su corazón latió con más felicidad. Y ahora anda más rápido con el llamado del técnico Reinaldo Rueda para la triple jornada de eliminatorias en septiembre para el Mundial de Catar 2022.



“Estoy muy contento, me da alegría poder estar en esta convocatoria (…) Sabía que estaba bloqueado, pero no que estaba convocado. Cuando salió la lista, vino la emoción”, expresó Román a los medios.



Andrés Felipe es el primer jugador de Millonarios convocado a la Selección en los últimos diez años, tras el llamado del volante Rafael Robayo.



Este segundo semestre de la Liga colombiana regresó a las canchas como si el episodio con el equipo argentino nunca hubiera ocurrido, porque en la grama se le ha visto feliz, con sus carrerones y gambetas por el flanco derecho, como sucedió hace poco en su visita con Millonarios al estadio del Deportivo Cali (2-2).



El llamado de Román se dio después de que el jugador estuviera en el morfociclo realizado por el profesor Rueda, que dejó como resultado la convocatoria de otros cinco jugadores de la Liga colombiana: Alexánder Mejía, Álvaro Montero, Andrés Andrade, Baldomero Perlaza y Yerson Candelo.



Para el técnico Jorge Luis Pinto, quien dirigiera a la Selección Colombia en unas eliminatorias mundialistas, el llamado del lateral albiazul tiene un objetivo claro en el juego de la Tricolor contra Bolivia en la altura de La Paz el próximo 2 de septiembre.



“Lo de Román me parece maravilloso, si es que lo piensan utilizar en La Paz; es un jugador que corre en la altura como un diablo. Él se va a pelear el puesto. Es un hombre que tiene temperamento, carácter, condiciones técnicas de marca y ofensivas, se desdobla, sabe jugar la línea y el sistema zonal, está en la altura. Yo diría que en La Paz pongo a Andrés Felipe y a diez más”, conceptuó Pinto.



El lateral embajador, como es su costumbre, prefiere guardar mesura ante los elogios.



“Estoy tranquilo, toca pasar página y creo que siempre he sido el mismo. Estoy contento por cómo me he desempeñado y creo que fue merecido este llamado”, afirmó Román.



Con respecto a los microciclos y morfociclos del profesor Rueda con los jugadores de la Liga colombiana, Andrés Felipe manifestó que “estos trabajos sirven, al punto que varios de los que estuvimos (en los entrenamientos) estamos con la Selección”.



“Espero aportar mis características, marcar e ir al ataque cuando pueda”, agregó el jugador.



“Es un orgullo para mí esta convocatoria y espero disfrutar el llamado”, dijo.



Luego del juego contra Bolivia en La Paz, la Selección se desplazará a Asunción para enfrentar el 5 de septiembre a Paraguay y cerrará su triple jornada de eliminatorias el 9 contra Chile en Barranquilla.

Colombia marcha en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 8 puntos.