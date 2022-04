El ‘Coloso del Pacífico’, el apodo del Dr. Mao que inmortalizó a Freddy Rincón en el fútbol

El nombre de Freddy Rincón está sin duda en los libros más laureados de la historia del fútbol colombiano. Un jugador que dejó huella en nuestro país y el exterior con grandes triunfos en su exitosa carrera deportiva.



El nacido en Buenaventura está en la memoria de los hinchas colombianos no solo por sus faenas futbolísticas, sino que es recordado por ser el ‘Coloso del Pacífico’.



Un apodo que lo inmortalizó en el fútbol y que surgió de la creatividad del periodista caleño Mario Alfonso Escobar, el Doctor Mao, quien lo ‘bautizó’ de esa forma y que luego sería reconocido en el mundo.



Cuenta ‘Mao’ que la primera vez que vio jugar a Rincón fue en el año 1989 durante un cubrimiento de la Copa Marlboro en Miami, donde Freddy estuvo presente en ese torneo amistoso con Santa Fe.



“Yo vi a Freddy Rincón en un juego en los Estados Unidos. Era un jugador descomunal, atrevido, con manejo del balón, con una fortaleza impresionante, de ida y vuelta, no era un futbolista normal, y como era de Buenaventura, le puse el ‘Coloso del Pacífico’”, indicó ‘Mao’.



Al año siguiente, Freddy dio el salto al América de Cali, y explicó el experimentado periodista deportivo que el sobrenombre se volvió más popular porque le comentaba partidos cada ocho días.



“Rincón nunca me dijo nada sobre el apodo, él me miraba y se reía, le causaba gracia”, confiesa ‘Mao’, quien además explica que se inspiró en la estatua griega del Coloso de Rodas, que representaba al dios del sol para ponerle esa ‘chapa’ al espigado mediocampista.



Agrega Mario Alfonso que siempre ha mantenido una relación cordial con el exjugador de la Selección Colombia, incluso cuando se le criticó por temas futbolísticos.



“La verdad es que fueron muy pocas las críticas para él. Con la pelota era excepcional. Tal vez lo único que se le podía cuestionar era que jugaba con una media arriba y otra abajo (risas…), apuntó Escobar.



Freddy Rincón jugó en equipos de Colombia, Brasil, Italia y España, dejando una gran imagen como futbolista.



“Nosotros hemos tenido grandes jugadores como Willington Ortiz, Faustino Asprilla, el ‘Pibe’ Valderrama, pero como Freddy no ha vuelto a salir un futbolista de esas condiciones, algunos mostraron cositas, pero no al nivel de Rincón”, concluyó ‘Mao’.