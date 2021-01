Alejandro Cabra Hernandez

¡El blanco busca DT! Hubert Bodhert no continuará como entrenador del Once Caldas

Hubert Bodhert, extécnico de Once Caldas.

El ciclo de Hubert Bodhert con el Once Caldas ha llegado a su final. Por lo menos es la conclusión de un comunicado que emitió el orientador cartagenero anoche, en el que anuncia que no continuará con la institución.



El técnico, al que se le vencía el contrato laboral el 31 de diciembre, había optado por continuar en su cargo ante la insistencia de la dirigencia que lo respaldó a pesar de que no pudo acceder a las finales y a ninguno de los certámenes internacionales.

Bodhert llegó en el 2018, sacó el equipo de la zona del descenso y lo llevó a la final de la Copa BetPlay. Sin embargo, los dos últimos años no le fue bien y perdió los créditos con los aficionados y la prensa. La dirigencia le propuso que siguiera y él había aceptado, pero finalmente, con el final de su contrato y la polémica generada en la calle, optó por no continuar.



La Patria intentó comunicarse con el técnico para confirmar el comunicado y no respondió. El Club tampoco se pronuncia aún al respecto.



El periodista manizaleño César Augusto Londoño, cercano a los mayores accionistas, dijo en su cuenta de Twitter que Bodhert renunció por amenazas: "Las amenazas recibidas, infames e inaceptables, lo llevaron a tomar la decisión".