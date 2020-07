¡División mayor! Esto piensan los presidentes de los clubes de la creación de una nueva Liga

Daniel Molina Durango

Una verdadera polémica se ha generado desde este jueves en el fútbol colombiano luego de que 16 equipos del fútbol colombiano, entre ellos Nacional, Millonarios y América, pensaran en la idea de crear una nueva Liga Profesional con una nueva repartición de los derechos de televisión, en donde los clubes grandes se verían beneficiados.

Esta idea surgió en un momento institucional muy delicado, en el que los otros 20 equipos colombianos están pujando por la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor por su controvertida gestión.

La noticia de esta posible nueva Liga generó diferentes reacciones. Los más críticos con esta iniciativa han sido los presidentes de Independiente Santa Fe y Equidad.

Precisamente Eduardo Méndez, el presidente santafereño, sostuvo que hay que "expulsar" a los equipos que están promoviendo este proyecto.

"Ellos no son mayoría, apenas son 16. Si creen que pueden crear una Liga apartándose dela Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, están equivocados porque las leyes son para cumplirlas, no para inventarlas", indicó Méndez.

Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la Equidad, aseguró, incluso, que si se confirmara esta iniciativa, él mismo haría la denuncia frente a la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol.

"Si esto se forma, hay que ir a la Conmebol a denunciarlos para que sean expulsados"; indicó.

Por otro lado, Marco Caicedo, el presidente del Deportivo Cali, aseguró que el equipo verde respeta "la institucionalidad" y dijo que ahora mismo se debe enviar un "mensaje de unión" para que el fútbol en Colombia vuelva a arrancar tras cuatro meses de parón por la emergencia del covid-19.

Los que están a favor

Gustavo Serpa, el máximo accionista de Millonarios, quiso restarle importancia a las airadas reacciones de equipos como Santa Fe y Equidad, sosteniendo que esta idea había surgido "en una charla de amigos".

"No es una realidad objetiva que podamos crear una nueva Liga ahora mismo, no es que no se deba, es que no se puede", sostuvo Serpa.

"Hay una distancia muy grande entre pensar en algo y ejecutarlo. Hubo una charla entre equipos pensando en que por qué no tener una nueva Liga porque no estamos contentos", expresó.

Serpa, además, dijo que en el fútbol colombiano "hay mucho equipo de garaje", en referencia a los clubes que se benefician por igual de la repartición de los derechos de televisión, que es el gran centro de la polémica.

Por otro lado, Carlos Ferreira, el presidente de Alianza Petrolera, expresó que esta propuesta sí va en serio.

"Este no es un camino fácil, pero si logramos conseguir el reconocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, la Fifa y la Conmebol no nos pondrán ningún problema", apuntó.

No cabe duda que la próxima asamblea de la Dimayor, que se realizará el próximo viernes 24 de julio, estará candente.