Dirigirá al blanco: Diego Corredor fue presentado como técnico del Once Caldas

El boyacense Diego Corredor será el sucesor de Eduardo Lara en el banco técnico de Once Caldas. El club Blanco lo acaba de hacer oficial mediante comunicado en sus redes sociales.



Corredor, con 40 años, empezó su carrera como técnico en Patriotas y la continuó con el Deportivo Pasto.



El técnico, por medio de un video, envió el primer mensaje: "Hola, a partir de hoy soy orgullosamente blanco. Un saludo a todos los hinchas y vamos poner al Once Caldas donde se merece".



Recibe al Once Caldas en la casilla 18 de la tabla de posiciones y sumido en una crisis deportiva por la falta de resultados. Hoy acumula cinco derrotas consecutivas.

🇮🇹 ¡Comienza una nueva era! 🇮🇹

Corredor es orgullosamente B L A N C O.

¡Vamos equipoooo! #OrgullosamenteBlanco #VamosOnce pic.twitter.com/fOxtfQMyCk — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) August 26, 2021