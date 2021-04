¿Dirigir al Deportivo Cali o al América de Cali? Esto dijo Giovanni Hernández en La Tocata de El País

Francisco Henao

Giovanni Hernández hizo historia al clasificar por primera vez al Atlético FC a las semifinales del torneo de ascenso.



El técnico vallecaucano, que prepara a su equipo para la fase decisiva que comenzará el fin de semana, fue el invitado especial este lunes en el espacio La Tocata, el Facebook Live de El País, y tuvo tiempo para hablar de la Liga colombiana y de los dos equipos del Valle en el profesionalismo: Deportivo Cali y América.



A la pregunta de si le gustaría dirigir al América, Giovanni no eludió el tema y, por el contrario, se mostró dispuesto a asumir en cualquiera de los dos equipos de la ciudad si se le da la opción.



"Claro que me encantaría dirigir al América y al Deportivo Cali, sería un lindo reto y estoy preparado para ello. Uno ya en la labor de técnico nos olvidamos de ser hinchas para hacer bien nuestro trabajo donde nos toque. Estoy acostumbrado a trabajar con presión, lo hice en el Junior, y por supuesto que me gustaría dirigir a los equipos de Cali", dijo Hernández.



El exjugador vallecaucano recordó que "he estudiado para técnico, me he preparado de la mejor manera, además de los años que tuve como jugador con muchos técnicos al frente... tantos años de camerino le sirven a uno, por eso me considero capacitado para dirigir cualquier equipo en Colombia o el exterior".



Sobre la etapa decisiva en la B, dijo que su equipo está preparado para enfrentar al Valledupar, al Unión Magdalena y al Deportes Quindío, los rivales del Grupo A.



"Se puede dar con una final vallecaucana, Atlético-Cortuluá... ¿por qué no? Hay que seguir soñando, nosotros queremos seguir haciendo historia", puntualizó Giovanni.