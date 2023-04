Dimayor fijó su postura por disturbios dentro del estadio antes del partido Nacional Vs. América de Cali

La Dimayor se pronunció en torno a lo sucedido este domingo dentro del estadio Atanasio Girardot, previo al juego entre Nacional y América, por la fecha 14.



Instantes antes se presentó un fuerte enfrentamiento entre el Esmad de la Policía y la barra más radical de Nacional, Los del Sur, dejó varias personas lesionadas y un ambiente muy pesado.



Una vez se conocieron los hechos dentro del estadio Atanasio Girardot, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, reconoció que había que evaluar si estaban dadas las condiciones para jugar.



"Sabíamos que no era fácil, el ambiente no está bien dentro de esa barra; acabo de hablar con el presidente de Nacional y les dije que hay que evaluar la situación y con el comandante del operativo y con el árbitro mirar si hay condiciones; la idea es jugar el partido a las 6:10 p. m., pero hay que evaluarlo", dijo el presidente de la Dimayor en Caracol Radio.



Jaramillo hizo un llamado a la hinchada para que haya tranquilidad y para evitar que las cosas pasen a mayores.



"Hago un llamado a la cordura, no puede ser una batalla campal con las autoridades, no tiene razón de ser. Esto le hace daño al fútbol. Debemos ser cuidadosos en las decisiones, por encima del partido es la seguridad de todos, jugadores árbitros y aficionados", dijo.



Los equipos permanecían en sus camerinos a la espera de una notificación de si había o no partido.