 Dimayor definió como se jugará la fecha final de la Liga, donde se definirán los cupos a playoffs

Daniel Molina Durango

Este miércoles en horas de la tarde, la Dimayor confirmó cómo se jugará la esperada fecha 20 del campeonato colombiano, en la que se terminará de definir el grupo de los ocho equipos que jugarán por el título.

Una parte de la fecha se jugará el sábado, pero los partidos que tienen que ver con equipos que tienen posibilidades de clasificar, se realizarán el día domingo.

América y Deportivo Cali, que ya están clasificados a la fase de playoffs, serán jueces de Equidad y Águilas, respectivamente, que tienen opciones matemáticas para meterse a la fiesta de fin de año.

Los juegos del sábado

Patriotas Boyacá vs Jaguares FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports/Win+



Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports/Win+



Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +

Los juegos del domingo

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



América de Cali vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Junior FC vs Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernan Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co