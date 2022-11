DIM derrotó en casa a Águilas y se mantiene con ilusión para llegar a la final de la Liga 

Medellín tenía una misión y la cumplió: vencer a Águilas para seguir con opciones de jugar la final de la Liga colombiana.



El rojo ganó 2-1, pero no fue nada fácil porque empezó perdiendo con la anotación de Marco Pérez, quien al minuto 23 convirtió de penalti después de que derribaron a Jesús Rivas en el área escarlata.



Y, como si fuera poco, se vino un diluvio sobre el Atanasio Girardot que obligó a suspender el compromiso por una hora, pero en la reanudación el Poderoso tomó un segundo aire y se le fue encima al elenco de Leonel Álvarez.



Ese cambio de actitud permitió el empate en una mano del defensor Jean Pestaña, que tras consultar el VAR el árbitro sancionó penalti. Al cobro fue el capitán Andrés Cadavid y dejó sin opciones al portero José Contreras.



Esa anotación levantó el ánimo de los hinchas que empezaron a empujar para que el equipo no bajara la intensidad y entonces apareció el argentino Luciano Pons para, al minuto 62, poner el 2-1 definitivo en el marcador.



Ese tanto significó, no solo la victoria poderosa sino también el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2023 y así mismo mantener posibilidades de llegar a la final de la Liga. Además, cortó una racha de Águilas de 9 partidos sin derrotas.



Con el triunfo DIM llegó a 7 unidades y se puso a dos del elenco dorado. Así que el Poderoso podría ser líder de su grupo en la próxima fecha si vence al América y Águilas pierde con Pasto.



Este miércoles se complementará la jornada 4 con el duelo entre Pasto y América, que se debía jugar este martes, pero el elenco vallecaucano no pudo aterrizar en Nariño por las condiciones climáticas. El juego será a las 6:30 p.m. A esa misma hora también juegan Junior-Santa Fe. Mientras que Pereira y Millonarios lo harán a las 8:35 p.m.