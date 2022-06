Deportes Tolima, finalista por tercera ocasión consecutiva de la Liga colombiana

Deportes Tolima revalidó su rótulo como el mejor equipo del fútbol colombiano y clasificó a la gran final del primer semestre de la Liga, luego de derrotar al Envigado 1-0.



Los dirigidos por Hernán Torres llegaron a este juego con la primera opción de avanzar y frente a su público no desentonó para entregarle a la afición tolimense otra alegría.



El único gol del compromiso llegó a los 10 minutos de juego luego de un cobro de tiro libre que mandó el balón hasta el segundo palo para que apareciera el defensor Sergio Mosquera, quien sacó un potente remate de cabeza y de esa manera abrir el marcador.



El resto del juego fue de trámite. Envigado intentó por varias vías el empate del compromiso, pero se encontró con una buena defensa por parte del 'Pijao'.



Con este resultado, Deportes Tolima clasificó a la gran final del fútbol colombiano y enfrentará al Atlético Nacional.



La final de ida se jugará el miércoles 22 en el estadio Atanasio Girardot y la vuelta será el domingo 26 en el estadio Manuel Murillo Toro.



Medellín goleó, pero no le alcanzó

Independiente Medellín goleó 5-1 a Equidad en el estadio de 'Techo', pero no le alcanzó para quitarle al Deportes Tolima el tiquete a la gran final de la Liga.



Las anotaciones para los antioqueños fueron de Adrián Arregui en dos ocasiones, Juan David Mosquera y Felipe Pardo. El descuento para los bogotanos fue obra de Pablo Sabbag.