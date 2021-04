¡De infarto! América de Cali y cuatro equipos más luchan por dos cupos para cuartos de final

Francisco Henao

La apasionante última fecha del todos contra todos del fútbol profesional colombiano —a disputarse casi completamente este domingo a las 3:30 p.m.— reserva dos cupos en la fase final del campeonato para cinco equipos.



Con Atlético Nacional, Deportivo Cali, Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad con un lugar asegurado, Junior, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, Jaguares y Deportivo Pasto aún tienen la ilusión de presentarse en los ‘playoffs’.



¿Cuáles son las opciones de cada escuadra?

Junior, hoy séptimo con 29 unidades y diferencia de gol de 8, tiene un pie en las finales y solo una catástrofe podría eliminarlo, pese a que descansa en esta fecha.



Para quedar por fuera, América y DIM, octavo y noveno respectivamente, con 26 puntos y diferencias de 5 y 4, deberán golear con cuatro o más goles de ventaja a Tolima y Once Caldas. De no ocurrir ambas cosas, los atlanticenses clasificarán entre los ocho.



América, actualmente octavo con 26 unidades, puede contemplar varios escenarios para meterse en la fiesta.



El primero es vencer al Tolima en el Pascual Guerrero por al menos la misma diferencia de goles que Medellín a Once Caldas.



Otro es ganarle por cuatro o más goles de diferencia al club ‘pijao’, lo que le permitiría superar a Junior en la tabla de posiciones y no depender de ningún otro resultado.



Un empate le bastaría al rojo del Valle siempre y cuando no pase ninguna de estas dos cosas: que Medellín le gane a Once Caldas en Manizales y que Jaguares gane por cinco o más goles a Chicó.



Incluso perdiendo, el actual bicampeón del fútbol colombiano puede clasificarse. Para eso, necesitaría que Medellín también perdiera en Manizales, que Jaguares no gane en Tunja y que Pasto (23 puntos, 1 en diferencia de gol) no triunfe en Pereira por una ventaja que le permita superar al rojo en la diferencia de gol.



Andrés Cadavid, capitán del Deportivo Independiente Medellín. Foto: Dimayor

El Medellín, noveno con 26 puntos, es otro de los equipos que depende de sí mismo para clasificarse.



Ganando por cuatro o más goles en el Palogrande de Manizales superará a Junior en la tabla y asegurará su cupo. Si no, deberá vencer en la capital caldense por al menos un gol más de diferencia que América sobre Tolima. Eso sí, anotando al menos los mismos goles que el rojo de Cali.



De no ocurrir lo anterior —por ejemplo, que América gane 3-2 y DIM 0-2—, los de ‘Bolillo’ Gómez deberán ganar por dos o más tantos de diferencia.



Con el empate, los antioqueños pueden soñar con la clasificación siempre y cuando América pierda en el Pascual y Jaguares no gane en Tunja por cuatro o más anotaciones.



Aunque es una quimera, el ‘Poderoso’ también puede clasificar perdiendo. Si lo hace, debe procurar anotar y aguardar a que el ‘Diablo’ no lo haga y pierda por al menos un gol más de diferencia que su equipo.



Además, necesitaría que Jaguares no le gane al Chicó en Tunja y que el Pasto no salga victorioso de Pereira con una distancia que le permita superarlo en la diferencia de gol —a hoy, hay tres goles entre ambos equipos—.

Jaguares y Pasto, por la épica

Jaguares de Córdoba, décimo con 24 unidades, quiere volver a una fase final de la Liga después de cuatro años, y para eso tiene sendas opciones muy difíciles de concretar.



Primero, debe ganarle al Chicó, cuadro que lucha por no descender, en Tunja. De no hacerlo, no tendrá ninguna posibilidad de clasificar.



Ganando, dependerá de que América y Medellín pierdan. Si empatan, tendrá que ganar por cinco o más goles para superarlos.



Por otro lado, Deportivo Pasto, que resignó la mayor parte de sus posibilidades al igualar a un tanto con el Bucaramanga el pasado jueves, será juez del descenso para el Pereira y se agarra a una utopía para clasificar.



Para eso, debe ganar en el Hernán Ramírez Villegas, esperar que Jaguares no lo haga en Tunja y que América y Medellín pierdan sus respectivos juegos.



Ahí empezará a tomar protagonismo la diferencia de gol. Los nariñenses, con 1 en relación a 4 y 5 que tienen los dos rojos, respectivamente, deberán arreglárselas para superar esos registros por la combinación de resultados.



Métodos de desempate: En caso de igualdad en puntos, estos son los ítems de desempate, por orden de aplicación: diferencia de gol, mayor número de goles a favor, mayor número de goles a favor como visitante, menor número de goles en su contra como visitante y tiempo efectivo de juego.