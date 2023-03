De exportación: futbolistas colombianas se toman las grandes Ligas del mundo con su talento

El crecimiento del fútbol colombiano femenino en los últimos años ha originado el auge de los fichajes al balompié del exterior.



En la actualidad hay cerca de 50 futbolistas nacionales que militan en varias ligas del mundo mostrando su talento.



Desde el Campeonato Suramericano Sub 20 en el 2010, que se realizó en Bucaramanga, las jugadoras colombianas se hicieron más visibles para el fútbol internacional.



Las destacadas actuaciones en Copas Libertadores y Copa América abrieron mucho más el mercado de las colombianas, que de hecho ya tenían la presencia de varias jugadoras desde mucho antes de tener liga profesional en Colombia.



“Su calidad y facilidad para adaptarse ha sido clave para su contratación. Después las actuaciones en la Copa América en Ecuador y sus clasificaciones a Mundial, Panamericanos y Olímpicos, terminaron de abrir las puertas en ligas internacionales”, comentó José Alberto Ortiz, periodista especializado en el fútbol femenino.



Las ligas de países como España, Brasil, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Grecia, Argentina, Turquía, Guatemala, República Dominicana, Suiza, entre otros, cuentan con el talento de las futbolistas cafeteras que dejan huella en el exterior.



Uno de los países con mayor presencia de colombianas es precisamente España, donde hay una buena camada que nutre a la Selección Colombia que se alista para participar en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, a disputarse entre julio y agosto próximos.



Incluso, uno de los últimos traspasos sonoros a la Liga Femenina de España fue el de Linda Caicedo, considera la mejor jugadora juvenil del mundo en 2022, quien fichó por Real Madrid.



“Gracias por creer en mi trabajo y potencial, y trabajaré con mucho respeto, fuerza y toda mi energía para que juntas llevemos a este escudo y afición a grandes alegrías”, publicó Linda hace unos días cuando llegó al Madrid.



A pesar que la liga colombiana no tiene una consolidación total, con duración de solo cuatro meses, el espacio ha servido para mostrar el nuevo talento del fútbol femenino, que no deja de cruzar las fronteras.

Colombianas por el mundo

ESPAÑA (18)

Leicy Santos (Atlético de Madrid)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Manuela Vanegas (Real Sociedad)

Mayra Ramírez (Levante)

Gisela Robledo (Tenerife)

Ivonne Chacón (Valencia)

Liced Serna (Valencia)

Catalina Pérez (Real Betis)

Angie Castañeda (Cacereño)

Levis Ramos (Cacereño)

Ximena Llerena (Cacereño)

Allyson Ballesteros (Cacereño)

María Rodallega (Cacereño)

Geraldine Saavedra (Eibar)

Daniela Caracas (Espanyol)

Marcela Restrepo (Logroño)

Estefanía Botero (Rayo Vallecano)

Tatiana Vera (CD Parquesol)



ITALIA (1)

Yoreli Rincón (Sampdoria)



TURQUÍA (6)

Nicol Camacho (Kamak Belediyespor)

Lina Martínez (Kamak Belediyespor)

Belkis Rodríguez (Kamak Belediyespor)

Kendy Morales (Kamak Belediyespor)

Farlyn Caicedo (Güneykent Spor)

Nelly Córdoba (Belediyespor)



GRECIA (3)

Gisela Arrieta (Real Women)

Viverly Erazo (Real Women)

Lizeth Camacho (AEL Women)



BRASIL (11)

Liana Salazar (Corinthias)

Katherine Tapia (Palmeiras)

Lady Andrade (Real Brasilia)

Lorena Bedoya (Real Brasilia)

Jéssica Peña (Gremio)

Mónica Ramos (Gremio)

Yisela Cuesta (Ferroviaria)

Íngrid Guerra (Atlético Mineiro)

Manuela Pavi (Atlético Mineiro)

Jorelyn Carabalí (Atlético Mineiro)

Kelly Caicedo (Cruzeiro)



ARGENTINA (4)

Gavy Santos (UAI Urquiza)

Naila Imbachí (San Lorenzo)

Adriana Ojeda (Ferrocarril Oeste)

Natalia Espinoza (Talleres)



CHILE (1)

Korina Clavijo (Colo Colo)



BOLIVIA (1)

Paula Valencia (Always Ready)



MÉXICO (1)

Natalia Gaitán (Tigres)



PANAMÁ (3)

Natalie Gómez (Alianza femenino)

Karterin Suárez (Alianza femenino)

Mayra Mercado (Alianza femenino)



GUATEMALA (1)

Angie Muñoz (Suchitepequez)



Datos

Los siete años que lleva la Liga Profesional Femenina han servido para la salida y consolidación de nuevos talentos.



Este año, el fútbol femenino tendrá compromisos en retos internacionales como el Mundial de mayores y la Copa Libertadores que se disputará en septiembre en la capital del Valle.



La temporada pasada fue positiva para el país. Fue protagonista en la Copa América de Colombia, Mundial Sub-17 y Sub-20.



Todas esas actuaciones ponen el foco de las ligas del mundo en Colombia.