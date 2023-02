Daniel Cataño: suspendido el partido entre Tolima y Millonarios por la agresión al futbolista

Este domingo el fútbol colombiano fue protagonista debido a la agresión que sufrió el mediocampista de Millonarios, Daniel Cataño, cuando se disponía para iniciar el juego frente al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro.



La situación se dio cuando un sujeto saltó desde la tribuna oriental al campo de juego y le propinó un golpe por la espalda al futbolista antioqueño.



Debido a esto, todo el plantel de Millonarios tomó la determinación de no jugar el compromiso, a pesar que las autoridades en el estadio afirmaban que contaban con las garantías para que se desarrollara el juego.



El árbitro Wílmar Roldán intentó mediar para que los jugadores del 'embajador' cambiaran su decisión y volvieran a ingresar al terreno de juego. Sin embargo, esto no se logró y la decisión del central fue suspender el partido.



Falta conocer la posición del Comité Disciplinario de la Dimayor, que deberá definir si sanciona a no a Millonarios por abandono de juego, lo que ocurrirá con Daniel Cataño y la drástica sanción que deberá recibir la plaza de Ibagué por lo ocurrido.