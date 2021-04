¡Cuentas bien claras! Descenso y dos cupos en juego en la jornada decisiva de la Liga colombiana

Francisco Henao

Este domingo se disputará la fecha 19 de la Liga, con muchas cosas en juego. Por un lado, estará la lucha por los últimos dos cupos para los ‘playoffs’ y, por el otro lado, el descenso.



Así está el panorama de los equipos que están en esa lucha por asegurar cupo en cuartos de final, y otros por evitar el descenso.



Junior (séptimo con 29 puntos): descansa en esta jornada, necesita que América no venza al Tolima por más de tres goles y que DIM no derrote a Caldas por cinco o más goles.



América (octavo con 26 puntos): debe ganarle al Tolima y esperar que DIM no lo haga por más goles que el resultado que se dé en el Pascual. Clasifica con el empate si el DIM no gana y Jaguares no gana por cinco o más goles. Si pierde, necesita que también lo haga el Medellín y que no ganen ni Jaguares ni Pasto.



Medellín (noveno con 26 puntos): tiene que ganar por cuatro o más goles para quedar por encima de Junior. También clasifica si triunfa y América no lo hace, o si gana por dos o más goles que los rojos de Cali. El empate o la derrota lo beneficia si sucede lo mismo con América y Jaguares, pero con más goles en contra.



Jaguares (décimo con 24 puntos): clasifica si gana y pierden América y Medellín.



Pasto (undécimo con 23 puntos): la tiene más difícil: debe golear al Pereira, y esperar que pierdan América y Medellín, y que Jaguares no gane.



La lucha por no descender se resume a Pereira y Chicó. Llegan igualados en puntos (110) en la tabla del descenso, aunque la diferencia de goles beneficia a los matecañas (+6).



Deportivo Pereira recibe al Pasto y Chicó será local de Jaguares.