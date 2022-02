"Cuando Win Sports diga que se juega de noche, no podrá ser en Tuluá": Nacho Martán

El máximo dirigente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, habló este miércoles acerca de la situación de su equipo con el tema de los horarios nocturnos y la imposibilidad de usar el estadio Doce de Octubre.



"Volvemos a ser visitantes jugando de local porque si son horarios de la noche es Armenia o Cali donde jugaremos. Esto nos pasó cuando descendimos jugando en el Pascual Guerrero y ahora cuando Win Sports diga que se juega de noche, pues será en la noche y no podrá ser Tuluá", comentó el presidente Martán.



Hoy el estadio Doce de Octubre no cuenta con la infraestructura de iluminación necesaria para desarrollar partidos nocturnos, por lo que el equipo 'corazón' se vio forzado a buscar una sede alterna.



"Es triste el tema, pero es la realidad de Tuluá. Culpar a un alcalde es difícil, porque han sido todos. Históricamente han hecho esfuerzos para mejorar el escenario, pero seguimos teniendo un estadio de pueblo. Nosotros sabemos que Tuluá no tiene los recursos para tener un estadio de la mejor manera, por eso Cortuluá llega e invierte", puntualizó el dirigente deportivo.



Una de las críticas que desde varios sectores de Tuluá hacen es el por qué el municipio debe remodelar un escenario que solo usa un privado, a lo que el presidente Martán respondió: "El Pascual Guerrero es un espectáculo y ahí juegan equipos privados, así como en Medellín y Bogotá. Estadios que son del Estado, pero que los usan privados".



Hace un mes hubo una reunión entre Dimayor, FCF, Cortuluá, Alcaldía de Tuluá e Indervalle, donde llegaron a un acuerdo para que el equipo 'corazón' jugara sus partidos de local en la tarde hasta junio, mes donde debía quedar lista la nueva iluminación del estadio. Sin embargo, este compromiso no se mantuvo.



"Hay equipos que están presionando para que juguemos en horarios distintos al día, porque dicen que es una ventaja para nosotros jugar a las 2:00 de la tarde. Yo no veo la ventaja pues jugar a esa hora es tan duro para Cortuluá como para Pereira", dijo el presidente Martán.



El primer partido de Tuluá por fuera de su estadio será el lunes 7 de marzo, cuando enfrenten en el estadio Pascual Guerrero al Deportes Tolima a las 7:30 de la noche.



"No digo los nombres de los equipos, pero presionan para cambiar los horarios porque están peleando la zona del descenso y los comprendo. Nosotros llevamos solo dos meses y no nos dan el compás de espera por lo menos hasta junio", complementó el dirigente deportivo.



Lo que se conoce acerca del proyecto para el cambio de iluminación del estadio Doce de Octubre hasta el momento es que se instalará la tecnología LED en las ocho torres que tiene el escenario, alcanzando una potencia de 1.300 luxes, más del mínimo requerido por Fifa para jugar partidos nocturnos.



"Confiamos en el compromiso del alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, en las palabras la gobernadora Clara Luz Roldán y de Carlos Felipe López (gerente de Indervalle). Él me ha dicho que se compromete a poner los recursos que hacen falta para el cambio de iluminación porque son 4 mil o 5 mil millones", dijo el presidente Óscar Ignacio Martán.



Cabe destacar que tanto la Gobernación del Valle como la Alcaldía de Tuluá se comprometieron a tener el nuevo sistema de iluminación del estadio Doce de Octubre para el mes de junio.