Cuadrangulares finales de la Liga: Junior Vs. Millonarios, el juego atractivo del fin de semana

Este fin de semana se cumplirá la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, con la disputa de dos cotejos este sábado y dos este domingo.



El grupo A tendrá actividad esta tarde-noche con los cotejos entre Nacional ante Bucaramanga (5:15 p.m.) y Junior frente a Millos (7:30 p.m.).



Los albiazules son lideres de la zona con 4 puntos, seguidos de Bucaramanga con 3, tercero es Nacional con 2 unidades y el colero es Junior con un punto.



Nacional espera sumar un triunfo luego de no lograr festejo en los últimos seis compromisos de la Liga.



Una derrota u otro empate del verde paisa ante el club búcaro dejaría muy lejos la opción de llegar a la final, porque de 9 puntos posibles solo estaría alcanzando 2 o 3.



Bucaramanga, por su parte, viene con aire en la camiseta tras la victoria ante Junior en la fecha pasada.



El elenco de Armando Osma sueña con salir triunfante de Medellín para seguir ilusionado de cara a la final.



En Barranquilla, Junior no puede ceder más terreno y enfrentará a Millonarios, favorito del grupo.



El equipo rojiblanco debe vencer al conjunto capitalino para igualarlo en puntos y dependiendo del resultado entre Bucaramanga y Nacional, mantener la posibilidad de llegar a la final, que es uno de los objetivos trazados desde el inicio de la campaña.



Millos, por su lado, busca sumar tres puntos que lo vayan perfilando como el candidato para llegar a la finalísima, cuando aún resta la segunda vuelta de esta fase semifinal.



En el grupo B, Tolima y DIM tiene un duro cabeza a cabeza. Ambos comandan el cuadrangular con 4 puntos, seguidos de Equidad con 3 unidades y el último es Envigado, que aún no suma en esta instancia.



Los dos cotejos de esta zona se disputarán este domingo: a las 3:00 p.m., Envigado recibe al Independiente Medellín, juego a disputarse en la cancha del Polideportivo Sur.



En el otro cotejo, Tolima recibe la visita de La Equidad, juego desde las 7:35 p.m.