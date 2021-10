Cortuluá y Atlético, los únicos aspirantes vallecaucanos a los cuadrangulares de la 'B'

A falta de una jornada para conocer los ocho equipos que disputaran los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso, en Colombia, Cortuluá y Atlético de Cali mantienen viva sus aspiraciones para clasificar y buscar un cupo para la Liga 2022.



El equipo 'sentimiento tulueño' es puesto 7 con 22 puntos y diferencia de gol de +5, mientras que el 'Atlétic' ocupan la novena casilla con 19 unidades y -1 en su gol diferencia.



Cortuluá perdió la gran posibilidad de instalarse en la tercera casilla ayer lunes, luego de caer 2-0 como local frente al Boyacá Chicó de Eduardo Pimentel.



Para los tulueños fue el compromiso con peor rendimiento del semestre. Sus jugadores no encontraron el fútbol que los venía caracterizando, bajo nivel en la mayoría de ellos y lució confundido el técnico Jaime De la Pava, quien hizo variantes en el once inicialista sin razón y desde el banco no encontró la solución.



Ahora deberá enfrentar al líder Fortaleza en 'Techo', por la fecha 15. Una victoria o un empate asegura su clasificación; mientras que una derrota podría dejarlo dentro del grupo de los ochos, siempre y cuando no caiga por cinco o más goles y el Atlético no golee por más de tres tantos a Leones.



Por su parte, los dirigidos por Giovanni Hernández quieren clasificar por segunda ocasión consecutiva a las finales del torneo de ascenso.



Anoche, en el cierre de la jornada 14, estuvieron casi que todo el partido con la victoria frente al Real Cartagena, gracias al gol de Iván Ibáñez en los primeros minutos. Sin embargo, un penalti a los 83 de juego a favor de los locales acabó con la posibilidad de llevarse los tres puntos para Cali, pues el compromiso terminó empatado a un gol.



Los caleños están obligados a ganar y por diferencia mínima de +3 en la última jornada frente a Leones, en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero, y esperar a que Cartagena o Cortuluá caigan por goleada en sus respectivos compromisos.



Para la fase final del torneo de ascenso ya están clasificados Fortaleza con 26 puntos, Leones con 26, Unión con 25 unidades, los mismos que Bogotá y Boyacá Chicó, y Llaneros que tiene 23 puntos.



Cabe recordar que la segunda fase son cuadrangulares semifinales y el equipo que gane cada grupo asciende directamente a la Liga 2022, sin necesidad de disputar final o repechaje.



Además, para el próximo año cambiará el sistema en la tabla del descenso, según se decidió en la asamblea de 2020 post pandemia, permitiendo que los equipos que vienen desde la primera B obtengan su propio promedio y no hereden puntaje como se ha venido desarrollando desde que se fundó la segunda división.