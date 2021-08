Cortuluá tuvo respaldo en la Asamblea de la Dimayor por caso Fernando Uribe

En la tarde de este miércoles se desarrolló la asamblea extraordinaria de la Dimayor, donde se tocó como único tema el litigio entre Atlético Nacional y Cortuluá.



En dicha reunión no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes, pues Nacional se ratificó en su idea de no pagar la multa de 5 millones de dólares más intereses y los tulueños a que deben realizar el pago para levantar la sanción.



Cabe recordar que los verdolagas están impedidos para inscribir nuevos jugadores hasta que no obtengan el paz y salvo de Tuluá. Situación que puede empeorar si no se soluciona antes del viernes 6 de agosto, cuando se cierren las inscripciones para la Liga.



“La asamblea nos dejó una reafirmación de la institucionalidad, de lo que significa eso y nuestras obligaciones como afiliados a la FCF”, indicó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo al final de la reunión.

Antes de la asamblea, Atlético Nacional había presentado una acción de tutela donde pedía la posibilidad de ir a un tribunal de arbitramento, para que este decidiera sobre el caso por el contrato de Fernando Uribe. Sin embargo, esa petición fue negada.



Los 35 clubes firmaron un pacto de apoyo institucional en favor de Cortuluá, tras la sanción que hay sobre el elenco verde de Antioquia.



Y como esta, las tutelas presentadas por los jugadores Ruyery Blanco, Yeison Guzmán, Felipe Aguilar y Dorlan Pabón, donde alegaban la violación de su derecho al trabajo, tampoco fueron aprobadas por la justicia ordinaria.



Hasta el momento, si Atlético Nacional desea inscribir a sus refuerzos, deberá pagar a Cortuluá el valor de la sanción o intentar llegar a unos acuerdos de pago.