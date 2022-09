Cortuluá sale ante Envigado en busca de tres puntos clave para salir de la zona de descenso

Cortuluá se mide ante el Envigado en condición de visita por la fecha número 12 de la Liga colombiana este sábado en la tarde a las 2:00 p.m.



El equipo ‘Corazón’ necesita los tres puntos con urgencia para salir de la incómoda situación del descenso.



Una de las principales novedades del cuadro vallecaucano es que su director técnico, César Torres, no dirigirá el compromiso debido a que se encuentra en España en un congreso de fútbol. Hernando ‘El Cocho’ Patiño será el encargado de comandar al equipo.



Cortuluá tiene la obligación de volver al triunfo, ya que es último en la tabla de descenso con un promedio de 0.84. Antes del ‘Cortu’ está Patriotas con 0.92.



El equipo ‘Corazón’ no conoce el triunfo desde que derrotó al Deportivo Independiente Medellín 1-0 por la fecha 5 de la Liga. Los vallecaucanos vienen de perder en casa contra el Unión Magdalena.



Por su parte, Envigado viene de ganar por la mínima diferencia en condición de visitante a La Equidad. Los dirigidos por José Alberto

Suárez acumulan 13 puntos en la tabla de posiciones de la Liga.



Cortuluá abrirá la jornada sabatina ante Envigado en el Polideportivo Sur. Luego, Deportes Tolima recibirá a las 4:05 p.m. al Once Caldas, que viene con una gran motivación de haberle ganado al líder Millonarios en el Palogrande.



Los partidos del sábado los cerrará el encuentro entre Unión Magdalena y Jaguares a las 6:10 de la noche.



El plato fuerte de la fecha 12 será este domingo con el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en el Atanasio a las 5:35 p.m.

América de Cali recibirá en el Pascual Guerrero a Patriotas (rival directo de Cortuluá en el descenso) a las 7:40 de la noche.



Por último, el lunes se cerrará la fecha con Pereira vs. Águilas.