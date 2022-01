Cortuluá igualó con Santa Fe y sigue sin ganar en la Liga colombiana

Cortuluá empató 1-1 con Santa Fe en juego de la tercera jornada de la Liga colombiana y que se disputó este sábado en el estadio Doce de Octubre de Tuluá.



La visita se fue arriba en el marcador con anotación de Dayron Mosquera (35’) mientras que los locales alcanzaron el empate con tanto de Luis Carlos Ruiz (45’).



Fue un primer tiempo atractivo a pesar de la alta temperatura que se presentó ayer en el centro del Valle donde la sensación térmica estuvo cerca de los 32 grados centígrados.



Una parte inicial de ida y vuelta. La escuadra tulueña intentó poner condiciones de entrada y fue la escuadra que primero se acercó al arco santafereño.



El zaguero Julián Millán, en el minuto 10, robó un balón, se proyectó al ataque, habilitó a un compañero y él mismo llegó a posición de gol en el área contraria, pero su remate se fue por encima del arco custodiado por Leandro Castellanos.



La respuesta para los ‘cardenales’ se dio por intermedio de Matías Mier, quien intentó sorprender al arquero Guillermo Gómez.



Santa Fe se fue arriba en el marcador en el 35’. Balón cruzado y entrando al área es Dayron que de cabeza supera al guardameta local.



El empate llegó en el cierre de la parte inicial. A la salida de un tiro de esquina fue Ruiz que gana en las alturas y con un certero cabezazo puso a celebrar a los tulueños.



En la parte complementaria no cambió mucho el decorado. El elenco local orientado por Manuel Suárez quiso ir por los tres puntos, pero no contó con la claridad necesaria para quedarse con el triunfo.



Por su parte, las variantes realizadas por Martín Cardetti lograron el efecto de controlar al rival y dieron los frutos que esperaban, llevarse un punto de Tuluá.



Para Cortuluá comienza a preocupar el tema de no haber alcanzado aún su primer triunfo en la Liga y eso se ve reflejado en la tabla del descenso.



Los tulueños suman dos puntos de nueve posibles y en la próxima fecha reciben al América.