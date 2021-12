¡Cortuluá es de primera!: el equipo tulueño regresa a la Liga después de cuatro años

El ‘corazón’ del Valle del Cauca vuelve a latir en la primera división. Con una victoria de visitante de cinco goles por cero sobre el Real Cartagena, Cortuluá le devolvió una alegría a todo un pueblo que soñaba con volver a la A.



Fue difícil el proceso, hubo finales que se perdieron y cuadrangulares en el que no alcanzó. Sin duda alguna, esto dejaba un fuerte golpe en lo anímico tanto para el equipo como para muchos tulueños. Sin embargo, el proyecto y la ilusión de volver a la máxima categoría no se dejaba de perseguir.



El 5 de diciembre del 2021 se convirtió en una fecha histórica para Cortuluá, ya que es un emblema a la perseverancia, al trabajo duro y al esfuerzo de no haber bajado los brazos para creer en el regreso a la A.



Real Cartagena era el principal rival para el cuadro ‘Corazón’, pero en medio del encuentro un gol del Boyacá Chicó complicó un poco más la tarea para el regreso del ‘Cortu’ a la primera categoría. No obstante, el primer gol del equipo del ‘profe’ Jaime de La Pava llegó al minuto 25’ desde el punto penal cobrado por Juan Guillermo ‘El Carachito’ Domínguez.



El resto, sería historia. Los goles llegaron y el Cortuluá pulverizó al Real Cartagena, asegurando su cupo en la A. No necesitaron sino de ellos mismos para que el fútbol de primera categoría regresara la ciudad de Tuluá.



“Esto se lo merece toda la ciudad, el equipo venía de varias finales y al fin se pudo dar. Esto es para Tuluá, esperamos que lo disfrute” dijo la figura del partido, Domínguez.



Ya son 3 equipos que representan al Valle del Cauca en la A. El Cortuluá vuelve a saludar al Deportivo Cali y al América como su igual.



Con este triunfo, Cortuluá jugará la final del Torneo de la B el 11 de diciembre a un único partido en la ciudad de Tuluá. Su rival es el Unión Magdalena, quien también ascendió a la primera categoría, sin embargo se está a la espera de lo que vaya a pasar luego del escándalo vivido frente a Llaneros.