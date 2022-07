Cortuluá empató frente a los juveniles de Nacional en su estreno de Liga colombiana

Cortuluá se estreno en este segundo semestre de la Liga con empate a un gol frente al Atlético Nacional, en la cancha del estadio Atanasio Girardot de Medellín, con anotaciones de Alexander Mejía (61') para el local y Feiver Mercado (80') para la visita.



En el equipo 'corazón' se estrenaba el profesor César Torres como entrenador, quien llegó con la obligación de salvar la categoría en esta temporada 2022..



Frente a una nómina juvenil de Nacional, Cortuluá salió con la intención de quedarse con los primeros tres puntos para seguir aumentando diferencias en la tabla del promedio.



En la etapa inicial el compromiso fue muy discreto, los errores en construcción de fútbol ofensivo por parte de ambos equipos evitaron que se crearan claras acciones de gol.



Promediando el primer tiempo el árbitro Heyder Castro sancionó una falta penalti a favor de Cortuluá, por una supuesta infracción del golero juvenil Lusi Marquínez sobre Feiver Mercado. Sin embargo, el VAR entra en acción y hace que el central reverse su decisión.



En la etapa complementaria la situación no cambió. Lo lento e impreciso de ambos clubes dejaron mucho qué desear para los hinchas de ambos lados.



Al minuto 60 el VAR advierte al central sobre una mano de Jonathan Pérez dentro del área, por lo que decretó tiro penalti y Alexander Mejía convirtió en gol.



Después del 1-0, Cortuluá intentó llegar al área verdolaga hasta que al minuto 79 el arquero Luis Marquínez derriba al galapero Feiver Mercado en el área, por lo que el árbitro no tuvo más opción que sancionar penalti a favor de los tulueños. El mismo Mercado fue quien ejecutó el cobro y empató el juego.



Al final, empate a un gol que deja preocupación en Tuluá, pues hasta el momento no han llegado los refuerzos que ha pedido el profesor César Torres y le costó mucho sacar el empate frente a la nómina juvenil de Atlético Nacional.



El próximo compromiso del equipo 'corazón' será este miércoles a las 2:00 p.m. frente a Jaguares, en la cancha del estadio Doce de Octubre.