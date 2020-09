¡Conteo regresivo! El campeón América de Cali ya se alista para volver a las canchas

Francisco Henao

América de Cali tomó con gran emoción la noticia de la reanudación del fútbol colombiano con la confrontación de la Superliga, en la que se enfrentará, los próximos 8 y 11 de septiembre, al Junior de Barranquilla.



El equipo que ahora dirige el argentino Juan Cruz Real —que llegó a reemplazar al brasileño Alexandre Guimaraes— ve con mucha ilusión la posibilidad de ir por un nuevo título (en diciembre ganó su estrella catorce, precisamente ante los ‘Tiburones’) y de afrontar tanto la Liga como la Copa Libertadores.



A menos de una semana de volver a jugar tras seis meses, ¿cómo se está preparando el equipo y qué novedades tiene?



América tendrá que afrontar la reanudación del fútbol colombiano y suramericano con unas cuantas bajas, algunas importantes.



La primera es la del experimentado técnico Guimaraes, quien por razones económicas no pudo continuar con el club escarlata.



Los rojos, además, decidieron no contar más con el lateral Juan Pablo Zuluaga, el defensa Pedro Franco, el extremo Matías Pisano y el delantero Michael Rangel.



Pisano y Rangel fueron determinantes el año pasado para que el equipo fuera campeón, y además se estaban destacando justo antes del parón por la pandemia.



Rangel, que además era el goleador del equipo, tuvo que regresar al Junior, donde no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico.



En ese orden de ideas, América espera concretar pronto la llegada de un nuevo delantero, que venga a ser un recambio para Adrián Ramos, quien será el ‘nueve’ titular.



Mauricio Romero, el presidente ejecutivo del equipo, aseguró que esta semana esperan definir ese arribo.



“Esperamos concretar pronto el nombre del nuevo delantero, estamos entre tres opciones”, aseguró Romero en diálogo con el programa radial Zona Libre de Humo.



Aunque han sonado los nombres de Dayro Moreno y Fernando Uribe, Romero asegura que sería difícil traerlos porque son muy costosos.



Los ‘Diablos’, además, están a la expectativa de una posible negociación por el extremo Duván Vergara, quien es una de las figuras del equipo y podría irse al fútbol de Europa si llega una oferta tentadora para el club.



Con la noticia del regreso de los entrenos colectivos y la reanudación del fútbol, los jugadores del América sintieron una gran felicidad.



Así lo explicó Luis Paz, eje del mediocampo americano: “En ocho días tenemos nuestra primera final y el equipo lo ha tomado de muy buena manera. Entrenar de forma grupal nos brinda una esperanza más para prepararnos de la mejor manera”.

El calendario americano

El 8 de septiembre visitará al Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, por el juego de ida de la Superliga. El balón rodará a las 7:30 de la noche.



El viernes 11 recibirá a los costeños en el juego de vuelta en el estadio Pascual Guerrero. El partido comenzará a las 7:00 de la noche.



Al otro día, el conjunto americano volaría en un chárter hacia Porto Alegre, donde el miércoles 16 se enfrentarán al Inter de Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.