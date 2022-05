Confirman retrasos en el cambio de iluminación del estadio Doce de Octubre de Tuluá

Este viernes el alcalde de Tuluá, el abogado John Jairo Gómez Aguirre, confirmó que se presentan retrasos en los estudios y diseños de la obra para el cambio de iluminación del estadio Doce de Octubre.



"Estamos esperando los resultados de patología que se le hizo a la cubierta y a las graderías del estadio porque, como dicen los técnicos, nada nos ganamos con colocar unas luminarias, en un esfuerzo económico grande, si no prevemos que la cubierta vaya a tener que ser reformada pronto y obstruya el ángulo de iluminación", indicó el mandatario tulueño.



Esta obra estaba presupuestada para realizarse a más tardar en el mes de junio, pero los retrasos debido al problema que presenta el estadio en la estructura de su cubierta y las torres, hicieron aplazar la ejecución de la misma.



"Hay que ir de la mano, tanto la cubierta como la luz. Repito, porque el tema de la iluminación no es tan solo colocar unos bombillos e iluminar eso tiene unos efectos técnicos de ingeniería electrónica y electricidad que tiene que ver con los ángulos de iluminación, con las sombras y bueno, 1000 cosas más para llegar a los 1200 luxes que nos está exigiendo la empresa que transmite los partidos", puntualizó el alcalde.



Otra de las preocupaciones es que el presupuesto para la obra aumentaría casi el doble, por los múltiples problemas que se han encontrado dentro del escenario deportivo.



"Va por casi 7 mil millones de pesos porque las torres amenazan ya degradación en sus raíces, implicaría empezar por mover las torres y ahí donde recomiendan que pudiera ser mejor empezar por remodelar la cubierta del estadio y dentro de ella ir las luces y sería hasta más económico", dijo el alcalde John Jairo Gómez.



La propuesta que plantea el mandatario de los tulueños es poder utilizar el presupuesto para buscar la mejor manera de cambiar el sistema de iluminación, cumplir con las exigencias de la televisión y también remodelar aspectos del estadio como la cubierta y gradería.



"Los estadios del mundo hoy no usan esas torres que hoy hay en el Doce de Octubre, pues usan las luces las cubiertas. Esa es la tecnología para poder garantizar la iluminación que se requiere para transmisiones y con los estudios pertinentes vamos a realizarlo", puntualizó el mandatario local.



El alcalde de Tuluá no indicó fechas para una posible ejecución de la obra, pero sí pidió paciencia pues desea entregar un estadio en mejores condiciones, aunque implique extenderse un poco en el tiempo, todo con tal de buscar que estas remodelaciones perduren por muchos años.



De momento, Cortuluá deberá seguir jugando en el estadio Doce de Octubre de día y cuando sea necesario desplazarse a otro escenario para disputar sus compromisos en el horario nocturno, por lo menos en lo que resta de este 2022.