Confirmados los horarios de América y Cali por la novena fecha de la Liga femenina

Este miércoles la Dimayor dio a conocer el día y la hora que se disputarán los juegos correspondiente a la fecha 9 de la Liga femenina.



Por la novena jornada, Deportivo Cali recibirá en su estadio a Atlético Nacional en el duelo por el liderato del grupo B. Por su parte América visitará al colero Bucaramanga en el estadio Alfonso López.



Deportivo Cali ocupa la primera casilla con 18 puntos, mientras que América es tercera con 14 unidades.



Aquí la programación de la fecha 9 de la Liga femenina para el grupo B:



24 de agosto



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win



Independiente Medellín vs Real Santander

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co