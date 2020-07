¿Con los días contados? Óscar Martán, directivo de Cortuluá, habló del futuro de Jorge Enrique Vélez en Dimayor

Francisco Henao

En la última asamblea de la Dimayor, realizada hace días de manera virtual en una extenuante jornada, un asunto quedó pendiente: la continuidad o no del presidente del ente rector del fútbol colombiano, Jorge Enrique Vélez.



El dirigente, sentado en la silla de la presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano desde el 8 de junio del 2018, se ha sostenido en el cargo respaldado por 24 clubes que han impuesto su superioridad sobre los 12 equipos que han cuestionado tradicionalmente la gestión de Vélez.



Pero esta semana, la balanza comenzó a sentir un ‘Cambio Radical’, como haciendo alusión al partido del político antioqueño, que tendría sus días contados.



Así lo afirma Óscar Ignacio Martán, máximo accionista del Cortuluá —equipo vallecaucano de la segunda división que también ha competido en Primera—, quien agrega que una carta firmada por los presidentes de los clubes bastará para relevar del cargo a Vélez o, en su defecto, en votación de la próxima asamblea, con fecha en dos semanas, el dirigente podría perder su silla.



El País habló vía telefónica con Martán sobre los movimientos cuestionables que ha habido en la Dimayor, en cabeza de Vélez, y lo que podría pasar con él.



¿Por qué hay clubes que no apoyan a Jorge Enrique Vélez?

Por ser muy mal administrador. Un presidente que se gana 70 millones de pesos, 100 millones con otros beneficios, tiene que ser un administrador responsable y con conocimientos inherentes a los contratos y el fútbol.



Si ese es el diagnóstico que tienen los clubes que se oponen a la gestión de Vélez, ¿por qué el presidente se sostiene en su cargo?

Los 12 clubes que hemos sido perseverantes en la oposición les hicimos saber al resto de los equipos todas las irregularidades y falencias que había en el fallido contrato de los derechos de televisión internacional, lo han sabido de primera mano. Vélez se comprometió a entregar unos recursos en septiembre pasado de 20 millones de dólares, otros 20 en noviembre y 20 más en enero de este año. Pero no hizo lo que debía hacer, no se asesoró de una banca de inversión sobre los temas financieros, tributarios, tecnológicos, etc. ¿Por qué lo defienden los otros clubes? Porque dicen que ha demostrado resultados, pero fíjese que en la última asamblea, el informe de gestión del presidente de la Dimayor fue aprobado por 19 clubes, contra 17 que lo descalificamos.



¿Qué otros asuntos han sido mal manejados por Vélez?

El tema de Canadá, la firma que supuestamente era la que efectuaría todo el protocolo de bioseguridad para la reanudación de la liga colombiana de fútbol —paralizada desde el 10 de marzo pasado por cuenta de la pandemia del coronavirus—. En esa firma canadiense había un amigo de Vélez que supuestamente iba a manejar el protocolo y no tenía el más mínimo grado de experiencia en temas de bioseguridad. Y después, cuando lo denunciamos, fue que Vélez dijo que esa firma no haría el trabajo. De no haber sido así, estaríamos hoy quién sabe en qué situación y con unos costos elevadísimos. Hemos perdido tiempo valioso en la reanudación del fútbol porque Vélez trató de meter un amigo suyo con una empresa creada específicamente para este caso.



¿Con respecto a los recursos nacionales de televisión, qué ha pasado?

Ahí también ha fallado, porque debió declarar en mora cuando el contratista no hizo el primer pago y eso tenía una sanción de un millón de dólares. En el segundo pago pasó lo mismo, debió declarar en mora para buscar otra sanción por la misma cantidad del millón de dólares. Vélez aduce, simplemente, que el canal RCN no cumplió con el contrato, pero dónde está, entonces, su función como administrador.



¿Hoy la oposición radica en los mismos 12 clubes?

No. Perseverantemente ha habido 12 clubes que consideramos que el señor Vélez no debe continuar. Pero hoy ya somos 21 clubes. 17 no aprobaron su gestión en la última asamblea y esta semana ha crecido la oposición, de acuerdo con lo que he conversado con otros presidentes. La credibilidad en él ya se perdió.



El señor Vélez fue elegido por los propios clubes como presidente de la Dimayor. ¿Por qué pusieron allí un político?

Había 17 o 18 clubes que estaban en causal de disolución, no era el caso de Cortuluá, y al ver que Vélez era de la corriente de Germán Vargas Lleras, que era en ese momento presidenciable, hubo una inclinación por su nombre. Vélez también se comprometió a trabajar en otros frentes, temas relacionados con la Fiscalía y algunos clubes, y se consideró como un enlace con estos entes, con el Gobierno, la Dian, etc.



Es decir, esta fue una elección netamente política...

Totalmente, Vélez no tenía ningún conocimiento deportivo, mucho menos de fútbol, a pesar de que había sido presidente de la Comisión Arbitral de la Dimayor, puesto allí por Álvaro González Alzate.



¿En este momento tambalea Vélez en la Presidencia de la Dimayor?

Si se reúne la mayoría en los próximos días, con una sola carta es más que suficiente para que no continúe. Si no se logra eso, en la asamblea que habrá en dos semanas votaremos ese punto, como lo hemos pedido.

Pero estamos muy cercanos a tener la mayoría para la carta. Vélez tiene los días contados en la Dimayor.



¿Por qué ese ‘cambio radical’ de algunos clubes?

El martes pasado llegó la liquidación de los dineros que deben ingresar a los clubes por derechos de televisión nacional de Win Sports, con el 71% menos de lo acordado. ¿Cuál es la razón? El canal no ha pagado y lo que llegará, cuatro millones de pesos para algunos equipos, no alcanzará para nada. Los directivos ya están muy molestos con la gestión de Vélez.

La próxima asamblea

Aún no se define la fecha, pero en dos semanas, aproximadamente, deberá haber una nueva asamblea de la Dimayor para determinar los detalles del torneo de fútbol que se reanudará a comienzos de septiembre.



Los clubes han decidido continuar con el torneo que se venía jugando, pero esto, además del nuevo esquema, deberá ser ratificado en una nueva asamblea.