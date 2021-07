Caso Fernando Uribe: ¿Nacional podría ser desafiliado por tutela contra la Federación?

Después de que la tutela de uno de los refuerzos de Atlético Nacional, Ruyeri Blanco, no prosperara debido a que el fallo consideró que no se le afectó el derecho al trabajo, ya que es el club es el que tiene una sanción y aún así los contrató, el conjunto verdolaga decidió entutelar a la Federación Colombiana de Fútbol este miércoles.



Lo grave es que según los estatutos de la Federación, cuando un club entabla una tutela, la sanción es la desafiliación, así que habrá que esperar cuál es la respuesta del ente que rige el fútbol colombiano a esta acción legal del conjunto antioqueño.

El desarrollo del caso

Aunque es cierto que Nacional no vendió el jugador Fernando Uribe por la cifra que Cortulúa exige (5 millones de dólares), los directivos verdes sí firmaron un compromiso que tasó al futbolista por 10 millones de dólares (50 % para el Cortulúa).



Cuando el jugador quedó libre y se fue a México, inmediatamente Tuluá le reclamó a Nacional su dinero, a lo que el club verde respondió que no recibió ninguna entrada ya que se fue libre, por lo que Tuluá fue a la Comisión del Estatuto del Jugador de Dimayor para pedir que interviniera.



Esa comisión falló a favor del Cortuluá y luego la Federación confirmó el fallo, razón por la cual Nacional llevó el caso al TAS, que aceptó que el verde sí debía pagarle al equipo vallecaucano, pero no esa suma sino sólo US$150.000.

El elenco antioqueño cumplió con ese falló, pero Cortuluá llevó el caso al Tribunal Superior de Suiza, al que el TAS está subordinado, quien determinó que la autoridad deportiva no podía dictar sentencia porque ya había dos instancias superadas, con lo que anuló esa decisión.



Así que nuevamente Nacional quedaba obligado a pagar los 5 millones de dólares y si no lo hacía no podía inscribir jugadores. Esto derivó en que el club verde iniciara una batalla legal liderada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, primero con las tutelas de los jugadores, ahora con la decisión de entutelar a la Federación.