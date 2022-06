Carlos Valderrama: "No pensé que a Nacional le iban a hacer dos goles, pero es justo campeón"

Carlos “El Pibe” Valderrama volvió a sufrir una final como lo hacía en sus tiempos de jugador. Esta vez, no sólo por cuenta del ganador del título del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Tolima, sino por Víctor Reátegui, una persona que tuvo la oportunidad de ganar la freebet más grande de Colombia gracias a los consejos del eterno 10 de la selección.



Con la alegría que lo caracteriza, El Pibe, embajador de Codere, disfrutó de este emotivo partido que terminó 2-1 a favor del Tolima, lo que le alcanzó a Atlético Nacional para conseguir su estrella número 17, pues había ganado 3-1 en casa y se impuso en el global por 4-3. “Es justo ganador”, explicó el 10 y respondió algunas preguntas sobre el fútbol colombiano, la selección nacional y el Mundial de Catar 2022.



¿Qué opina del título de Nacional?

No pensé que a Nacional le iban a hacer dos goles. Le tocó sufrir mucho, pero es justo campeón. Estuvo muy buena la final del fútbol colombiano.



¿Qué le pasó a Millonarios que venía jugando bien, pero quedó en semifinales?

A Millonarios lo perjudicó la juventud. Era el mejor equipo junto al Tolima, pero pagó la novatada. El que va a ganar debe tener una combinación de jóvenes con experimentados y ahí les faltó.



Los técnicos colombianos fueron protagonistas en las finales: Gamero, Herrera, Torres. ¿Qué opina de ellos?

Siempre he dicho que a mí me gustan los técnicos colombianos. Nosotros tenemos gente buena para dirigir la selección colombiana, pero los directivos decidieron otra cosa. Yo lo que creo es que hay colombianos que también están capacitados.



¿Qué opina entonces de la llegada de Néstor Lorenzo?

Ya la aceptamos. Aunque prefiera a un colombiano, llegó Néstor y hay que apoyarlo. Él y nosotros queremos llegar al Mundial, tenemos ese objetivo en común. Ahora sólo espero que le vaya bien. Creo que Néstor tiene experiencia. Jugó el mundial del 90 y como DT estuvo con Pékerman en 2014 y 2018. Tiene experiencia y lo apoyo al 100%.



¿Luis Díaz debe ser nuestro referente?

No hay que pensar sólo en Lucho Díaz, hay que armar un equipo, una selección. Él está, pero hay que armar la selección colombiana. Si vamos a pensar que Lucho va a salvar la patria sólo, no. Es un equipo, es la selección.



¿James debe estar?

James es colombiano, es jugador de la selección, tiene 30 años. Hay que esperar en dónde va a jugar y si lo está haciendo bien, tiene que venir.



¿Por cuál equipo apostaría para ganar el Mundial?

Ya Colombia no está, por eso apostaría a Argentina para el Mundial. Le hago fuerza por Messi. Creo que le armaron un equipo que lo hace disfrutar y tiene todo para ganar.



¿Quién es el mejor jugador en su posición hoy?

Lionel Messi.

¿Y en Colombia?

Daniel Ruiz, el de Millonarios.

¿Mejor colombianos de todos los tiempos?

El Tino Asprilla

¿Mejor estadio?

Metropolitano

¿Mejor equipo de todos los tiempos?

La selección Colombia

¿Barranquilla debe ser la sede?

Sí, esa es la casa de la selección