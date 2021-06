Atlético Nacional confirmó su nuevo técnico; también regresan Maturana e Higuita

Juan Carlos Pamo

El nuevo presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, presentó este miércoles a Alejandro Restrepo como nuevo entrenador del club verdolaga. Además, Francisco Maturana será el director deportivo y René Higuita integrará un Comité de Fútbol.



Respecto a Restrepo, el presidente Emilio Gutiérrez dijo que es un honor contar con él y su potencial. A lo que el entrenador respondió: “De parte mía y mi cuerpo técnico tendremos un compromiso del ciento por ciento en todo lo que hagamos y en los estadios en los que juguemos”.



Como parte de su cuerpo técnico estarán Wálter Rivera y Francisco Nájera, quien se venía desempeñando como director deportivo.



Restrepo ha tenido dos interinatos en el club, la primera vez fue tras la renuncia de Paulo Autuori cuando asumió el partido de vuelta de la Copa Suramericana frente a Fluminense, equipo al que venció por la mínima diferencia. Su segunda oportunidad fue cuando salió el técnico Juan Carlos Osorio en la fecha 17 de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay de 2020. Así mismo, formó parte del cuerpo técnico del entrenador Alexandre Guimaraes.

Por su parte, Francisco Maturana se desempeñará como director de desarrollo y fútbol formativo.



“Acompañará el crecimiento de Alejandro y los jugadores del fútbol formativo, nos ayudará a todos encontrar nuevamente la grandeza de este club”, manifestó el presidente verde.



Visiblemente emocionado, Maturana habló del sentimiento que lo invade al regresar al club: “Quiero confesar la alegría que me inunda. Al mismo tiempo agradezco esta oportunidad de regresar a mi casa. Siento algo especial al ser parte de una historia que yo caminé. Nacional me hizo mejor como persona y me ayudó en mi formación profesional. Fui campeón en las divisiones menores y en el equipo profesional”.



Sobre el nombramiento de Restrepo, el técnico campeón de la Copa Libertadores de 1989 instó a los hinchas a rodearlo y apoyarlo.



“Quiero que la gente entienda que Nacional ha forjado a sus propios entrenadores y hoy empieza con toda la ilusión a hacer que Alejandro sea superior que todos nosotros. El éxito lo conseguimos si todos lo rodeamos a él. Este debe ser un día importante para la historia de Nacional. Sabemos que Alejandro solo no va a ser capaz y cada uno de nosotros debe ayudarlo a él a estar a la altura de lo que quiere la hinchada”.



El exportero René Higuita, que también hará parte del nuevo proyecto, manifestó también su respaldo al nuevo entrenador. “Alejandro vas a contar con mi apoyo incondicional en lo que sé que es la portería, los entrenadores de arqueros cuentan conmigo incondicionalmente”.



Por su parte, el presidente verde destacó lo que será el aporte de Higuita: “Nos ayudará a hacer de nuestro día a día una fortaleza. La grandeza de su historia y su interés de ayudar a Nacional nos hará más fuertes”.



Así mismo, Gutiérrez indicó que el sicólogo Andrés Rodríguez estará a cargo del departamento de rendimiento mental, además que el preparador físico Carlos Tabares también estará en el nuevo proyecto, y Sebastián Lopera hará una veeduría de jugadores.