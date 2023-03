Atlético FC de Cali perdió en su visita al Cúcuta Deportivo por el torneo de ascenso

El Cúcuta Deportivo se impuso 2-1 en el marcador al Atlético FC de Cali en el estadio General Santander, en partido correspondiente a la fecha 5 del torneo de ascenso.



En la primera parte, los 'motilones' salieron con todo logrando las primeras acciones de gol claras del partido, exigiendo en ciertos momentos al guardameta visitante Ederson Cabezas.



Unos minutos después, el ‘Azul y Oro’ de Cali reaccionó por intermedio del delantero Andrés Carabalí que desde fuera del área remató de derecha, pero el balón se fue muy arriba.



Cúcuta Deportivo se fue al ataque y en una jugada desafortunada al minuto 26 de juego tras un centro desde el costado occidental, el balón tocó parte del antebrazo de Nelson Mosorongo, el central del compromiso decretó penalti y Jonathan Agudelo lo transformó en gol a favor del equipo de casa.



Los ‘Rojinegros’ no pararon y en un contraataque ampliaron el marcador, tras un centro desde el costado occidental que cabeceó certero en su acción Jeffry Arley Zapata, donde Ederson Cabezas no pudo quedarse con la pelota, decretando el 0-2 a favor del Cúcuta Deportivo.



Atlético FC de Cali reaccionó al minuto 42 de juego por intermedio de Nelson Mosorongo, tras un cobro de tiro libre desde el costado occidental con su pierna derecha, el esférico se fue con mucha potencia y presión al palo de la mano derecha del arquero rival, que por más que voló no pudo detener el balón dejando el marcador 1-2.



Para la parte complementaria, ‘Los Motilones’ siguió con su buena fase en el ataque y dejando sin respiro alguno a la línea defensiva del ‘Azul y Oro’ de Cali, con múltiples remates de media distancia que fueron controlados por Cabezas sin problema alguno.



El ‘Equipo del Sol’ de Cali tendría una nueva por intermedio de Andrés Carabalí que tras un contragolpe intentó un remate preciso de derecha, pero que se fue sin fuerza a las manos del arquero local Ezequiel Mastrolía.



Los dirigidos por Giovanni Hernández intentaron conseguir la paridad en el marcador por intermedio de Anderson Mojica, pero al momento de rematar al arco rival el balón salió desviado del arco rival.



Tras estas ocasiones, Atlético FC de Cali siguió insistiendo, pero no encontró la paridad, dañado con resultado final una victoria 2-1 a favor del Cúcuta Deportivo en el General Santander.