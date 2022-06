Atención Cali y América: así quedó la tabla de reclasificación después de la final de Liga

Luego de la disputa de la gran final del fútbol colombiano que dejó al Atlético Nacional como campeón, se conoció cómo terminó la tabla de reclasificación y las posibilidades para buscar torneos internacionas a través de esa vía.



Ya Colombia ocupó su primer cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores con Nacional. Los otros tres cupos se reparten entre el campeón del segundo semestre, el mejor de reclasificación que no haya sido campeón de Liga y el ganador de la Copa Colombia.



Así mismo, los cuatro mejores equipos de la reclasificación, que no tengan cupo a Libertadores, disputarán la Copa Suramericana.



Los primeros ocho de la tabla de reclasificación son: Deportes Tolima líder con 56 puntos, segundo Nacional con 51 unidades, tercero Millonarios con 48 puntos, cuatro es el Dim con 45 unidades, quinto Junior con 40, sexto Equidad con 39 puntos, séptimo Bucaramanga que tiene 35 unidades y octavo Envigado con 32 puntos.



América de Cali es puesto 15 con 23 puntos, Cortuluá es 18 con 20 unidades y el Deportivo Cali 19 con 18 puntos.



Con este panorama, los tres equipos del Valle del Cauca deberán hacer casi que un campeonato perfecto en la fase todos contra todos y cuadrangulares para luchar por cupos internacionales a través de la reclasificación, en caso tal de no quedar campeones.



La opción de la Copa Colombia no es posible pues los clubes vallecaucanos fueron eliminados en la fase de octavos de finales, por lo que las opciones se reducen a ubicarse dentro de los primeros ocho de la reclasificación o que uno de ellos se corone campeón de la Liga II.



Así quedó la tabla de reclasificación, terminado el primer semestre:

Para los hinchas de Nacional, felicitaciones por la estrella 17. Para los de los otros 19 equipos: así está la reclasificación al final de la Liga 2022-I. El mejor de esta tabla que no gane Copa o Liga va a Libertadores. Los cuatro siguientes, a Sudamericana. pic.twitter.com/WiFNutYwZL — Orlando Ascencio (@josasc) June 27, 2022