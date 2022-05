Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer este lunes los horarios en los que se disputará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, que tendrá los enfrentamientos entre Medellín vs. La Equidad, Envigado vs. Tolima, Junior vs. Nacional y Millonarios vs. Bucaramanga.



El juego que abrirá la jornada será el de Envigado y Tolima, en el estadio Polideportivo Sur, el cual está programado para el sábado 21 de mayo a las 3:00 de la tarde. Ese mismo día se enfrentarán Medellín y La Equidad, a las 5:15 de la tarde; y Junior ante Nacional, a las 7:30 de la noche.



El partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga es el único que se disputará el domingo 22 de mayo a las 5:30 de la tarde en el estadio El Campín.



21 de mayo



Envigado FC vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur



Independiente Medellín vs La Equidad

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



22 de mayo



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+