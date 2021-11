Así llegan los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga

Este fin de semana comenzarán los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. La lucha de ocho equipos que buscarán bordar en su escudo la estrella de navidad de este año 2021.



Pensando en los equipos clasificados, El País realizó el análisis de cada uno de ellos para conocer un poco de esos clubes, que además serán los rivales de América y Cali.



Atlético Nacional

Posición: El equipo orientado por Alejandro Restrepo terminó como primero en la fase de ‘Todos contra todos’ con 42 unidades, siendo la escuadra de mejor rendimiento.



Goleador: Jefferson Duque es el máximo artillero del verdolaga con 9 anotaciones.



Figura: Al lado de Duque, Dorlan Pabón se erige como los jugadores más influyentes en la campaña el elenco antioqueño. Su regreso al fútbol colombiano ha sido positivo.



Fortalezas: Su estructura como equipo gracias a sus individualidades lo ha consolidado como el gran favorito al título del segundo semestre.



Debilidades: El talón de Aquiles está en su defensa y su arquero Aldaír Quintana, que dejan dudas.



Millonarios

Posición: El cuadro capitalino dirigido por Alberto Gamero finalizó la fase regular del rentado nacional con 36 puntos en la tabla de posiciones, lo que le permitió ser cabeza de grupo.



Goleador: Fernando Uribe, con 9 anotaciones, es el hombre gol del elenco albiazul.



Figura: David Macálister Silva es el hombre más importante en el esquema de Millos, que sueña con una nueva estrella.



Fortalezas: Gamero ha sabido potenciar un equipo con varios jóvenes, que acompañados con algunos de experiencia llegan con hambre de gloria.



Debilidades: Precisamente es la juventud que puede jugar una mala pasada por la presión de las finales.



Deportes Tolima

Posición: El elenco de Ibagué, actual campeón, fue tercero al final de las 20 fechas de la Liga. Sumó 36 puntos, pero un gol lo hizo perder la segunda casilla con Millonarios.



Goleador: Juan Fernando Caicedo fue el máximo anotador de su escuadra con 7 goles.



Figura: El jugador más descollante es sin duda Caicedo. No solo por su cuota goleadora, sino por su influencia en el juego del equipo.



Fortalezas: Su orden táctico, característico de su técnico Hernán Torres, es su punto destacado, algo que dificulta el trabajo a sus rivales.



Debilidades: A pesar de tener en ataque a un hombre peligroso como Caicedo, en varios pasajes del torneo le costó anotar por apelar más a su orden táctico.



Atlético Junior

Posición: El cuadro barranquillero fue cuarto al cierre de la ronda inicial del torneo con 33 puntos. Con la llegada de Arturo Reyes pudo recomponer el camino y meterse a los cuadrangulares finales.



Goleador: El venezolano Luis ‘Cariaco’ González es el artillero del equipo con 6 anotaciones.



Figura: La experiencia del arquero uruguayo Sebastián Viera lo erige como el más destacado.



Fortalezas: Es un equipo que viene de menos a más en el campeonato. Tiene jugadores desequilibrantes en ataque como ‘Cariaco’, Edwuin Cetré y Carmelo Valencia.



Debilidades: Su demostración futbolística no termina de convencer. No le fue bien ante los grandes del torneo.



Deportivo Pereira

Posición: El cuadro matecaña fue la grata sorpresa en el segundo semestre del año. Fue quinto en la tabla con 33 unidades, una campaña que incluso le sirvió para salvarse del descenso.



Goleador: Wilfrido de la Rosa, con 5 anotaciones, es el artillero.

Figura: Junto a De la Rosa, el otro atacante, el juvenil Bryan Castrillón, se convierten en las dos grandes figuras en lo que va del rentado.



Fortalezas: Uno de sus puntos fuertes es consolidarse como un gran visitante. Alcanzó 20 de los 33 puntos posibles por fuera de su casa.



Debilidades: Llega en un bache en su producción. Acumula cuatro derrotas en las últimas cinco salidas. El equipo de Alexis Márquez deberá mejorar en los cuadrangulares.



Alianza Petrolera

Posición: El elenco de Barrancabermeja se clasificó en la sexta casilla con 31 unidades. Es otra de las gratas sorpresas de la Liga colombiana. Estuvo dentro de los ocho durante un alto porcentaje de las 20 fechas.



Goleador: Byron Garcés, con 7 anotaciones, es el artillero del cuadro dirigido por Hubert Bodher.



Figura: El experimentado volante Jhon Pérez es el hombre encargado de las ideas en el equipo petrolero.



Fortalezas: Apela a su orden táctico para hacerse fuerte en defensa. Es el tercer equipo con menos goles recibidos en el torneo, por detrás de Nacional y Tolima.



Debilidades: La falta de experiencia en momentos definitivos de los partidos le juegan mala pasada.



Deportivo Cali

Posición: Los azucareros avanzaron a la otra instancia del campeonato al ubicarse en la séptima casilla con 31 puntos. Tuvo un gran remate en la fase regular de la Liga desde la llegada del técnico Rafael Dudamel.



Goleador: El tumaqueño Hárold Preciado suma 5 festejos en lo que va del torneo.



Figura: Teófilo Gutiérrez se vistió de verdiblanco promediando el rentado nacional y desde su llegada le cambió la cara al equipo.



Fortalezas: Tiene un equipo con una mezcla perfecta de experiencia y juventud que llega en buen momento.



Debilidades: No tiene una nómina amplia que le permita tener recambio desde el banquillo.



América de Cali

Posición: Fue el último invitado a los cuadrangulares y de forma milagrosa se clasificó en la octava casilla con 29 unidades. El elenco de Juan Carlos Osorio sueña con la estrella 16.



Goleador: Larry Angulo, volante mixto, es el artillero rojo con 5 tantos.



Figura: La experiencia de Adrián Ramos le da la suficiente jerarquía para llevar de su mano al América a las finales.



Fortalezas: Llega con aire en la camiseta y motivado para luchar por el título. Tiene jugadores que pueden hacer daño en ataque.



Debilidades: Es un equipo irregular en el torneo gracias a la decisiones de su entrenador.