Andrés 'Manga' Escobar: "Le dije al presidente del Deportivo Cali que jugaba hasta gratis"

El extremo Andrés 'Manga' Escobar se encuentra por estos días en la ciudad de Cali, luego de regresar de Islandia donde estuvo retenido por un juicio en su contra por abuso sexual.



El futbolista que había firmado con el Leiknir Reykjavík de ese país, prácticamente pasó los últimos meses en los estrados judiciales que en las canchas de fútbol.



"El abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle. Llegó un momento en que yo me iba a morir en Islandia", le contó 'Manga' Escobar al programa Deportes Sin Tapujos.



El extremo de 31 años que debutó con el Deportivo Cali en el año 2008, se encuentra entrenando de forma personalizada en la capital del Valle del Cauca: "Lo único que quiero es volver a jugar al fútbol y que me den otra oportunidad", comentó.



En la misma entrevista, el nacido en Puerto Tejada reveló que estuvo conversando con la directiva del equipo 'azucarero': "Hubo un acercamiento con el Presidente del Deportivo Cali... le dije que jugaba hasta gratis".



A pesar de que Andrés 'Manga' Escobar se encuentra en la capital del Valle del Cauca, aún su proceso en contra por el caso de abuso sexual sigue abierto.