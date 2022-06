Análisis: El tiempo que se pierde en el fútbol, un aspecto negativo en Colombia

El duelo del miércoles pasado entre Millonarios y Junior en el estadio El Campín de Bogotá, que terminó 0-0 en la cancha y se extendió a las ruedas de prensa con las declaraciones que entregaron los técnicos de los dos bandos, puso de nuevo sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol colombiano: la pérdida deliberada de tiempo.



Según la Dimayor, el tiempo efectivo de juego en ese partido por cuadrangulares semifinales fue de 50 minutos con 23 segundos.



En ese juego, el árbitro John Alexánder Ospina expulsó por pérdida deliberada de tiempo al lateral del Junior Fabián Viáfara, en el minuto 67, cuando tardó en ejecutar un saque de banda.



A pesar de ello, el central fue blanco de las críticas porque permitió un

juego brusco, lleno de interrupciones y nada atractivo como espectáculo, que terminó favoreciendo supuestamente al equipo ‘tiburón’ al llevarse un punto de la capital.



“Quiero que vean lo que pasa, porque hace tres días, Millonarios fue el desastre de la fecha (derrota 2-1 en Barranquilla). Y yo lo manifesté, que

no jugamos bien; pero no jugamos bien porque teníamos jugadores enfermos, no al cien por ciento. Con todo y eso, no hicimos esa cantidad de tiempo (que hizo Junior en El Campín)”, dijo en rueda de prensa posterior al duelo en Bogotá el técnico Alberto Gamero.



Su par del Junior, Juan Cruz Real, también entregó su apreciación en rueda de prensa: “En Barranquilla muchas veces se tiran, por el calor o la

humedad, queman tiempo, y nosotros no decimos nada. Si están molestos —los periodistas de la capital— porque su equipo no ganó, díganlo, pero no transmitan un mensaje errado”.



Las declaraciones de Gamero y Cruz alargaron la polémica en redes sociales, donde periodistas de la costa y de la capital se enfrentaron defendiendo sus propias posiciones, algunas de ellas, inclusive, con la camiseta rayada o la azul puestas.



Una investigación realizada por el Centro Internacional de Estudios Deportivos, Cies, demostró que la Liga colombiana es la que más pérdida de tiempo por faltas tiene en Latinoamérica, por encima de Chile y México.



De acuerdo con el estudio, en el torneo colombiano se pierden por detención del juego 38,3 segundos en promedio cuando hay una falta, lo que equivale a 16 minutos y 7 segundos por partido.



Asimismo, cifras de la Liga colombiana indican que el tiempo real de juego en cada partido, en promedio, no supera los 51 minutos, y ha habido encuentros que no pasan de los 48, mientras que en Francia es de 56:13; en Inglaterra, 54:32; en Italia, 53:54; en Alemania, 53:08, y en España, 51:52.

Las razones

¿Por qué se pierde tanto tiempo en el fútbol colombiano? Armando el ‘Piripi’ Osma, entrenador que llegó esta temporada al Bucaramanga, soltó recientemente una contundente declaración: “En Colombia no se juega al fútbol; se tiran al piso, queman tiempo. Siempre les digo a mis jugadores que jueguen, así vayamos ganando 3-0, porque el fútbol es un

espectáculo y la gente paga por verlo”.



No es una ‘frase de cajón’ la de Osma, en su caso. De hecho, su equipo, según las estadísticas de la Liga colombiana, es el que más tiempo efectivo juega en promedio por partido.



De los equipos que están en los cuadrangulares semifinales, Bucaramanga tiene un tiempo efectivo de juego de 52:36, por encima de Nacional (52:22), Millonarios (52:15), Tolima (51:57), Medellín (50:38), La Equidad (50:01), Envigado (49:03) y Junior (48:21).



En ese ranquin, los ‘Tiburones’ son los que más tiempo pierden en el campo, por lo que no fue casual lo sucedido el miércoles pasado contra Millonarios en El Campín.



En la pasada cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, el partido que más tiempo real de juego tuvo fue el que protagonizaron Bucaramanga y Nacional en el estadio Alfonso López, con un registro de 57:22.



Y son justamente esos dos equipos los que menos tiempo pierden en el juego, según las estadísticas de la Dimayor.



“Somos marrulleros, insensatos con el público que paga por ver un espectáculo. Nadie les enseñó a los jugadores que el fútbol no es perder tiempo, tirarse al piso, cometer faltas innecesarias y tratar de interrumpir el juego. Lamentablemente eso sucede en Colombia hace mucho tiempo y no hay correctivos para remediarlo”,



En el partido entre Millonarios y Junior en El Campín, el miércoles pasado, hubo 50 minutos y 23 segundos de tiempo real de juego, según las estadísticas de la Dimayor. argumenta el periodista de Win Sports

César Augusto Londoño.



Iván Vélez, exjugador en las ligas de Colombia y Argentina, expone que la

raíz de esta situación está en quienes trabajan en la formación de los jugadores desde niños.

“Me pasó en estos días con mi escuela de fútbol en un torneo. El rival nos iba ganando, son niños de 9 años, y el entrenador les decía a sus jugadores que se tiraran, que no cobraran rápido los tiros de equina… Si no cambiamos esto desde la base, desde la formación, va a ser muy complejo”, subraya el exjugador de América, Junior e Independiente de Avellaneda, entre otros clubes.



Para Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, los grandes responsables de la pérdida deliberada de tiempo son los árbitros.



“Los jueces tienen una muy baja capacitación y criterio. Confunden autoridad con protagonismo y por querer hacer más, hacen menos”, dice el directivo.



Con respeto a la responsabilidad que les cabe a los jugadores que fingen faltas y son mañosos, Caicedo sustenta que “eso ha existido, existe y siempre existirá, desde China hasta Katmandú y desde Alaska

hasta La Patagonia. Quien debe regular y controlar los partidos es la autoridad competente y no la incompetente”.



Con el Presidente del Cali se muestra de acuerdo Rafael Sanabria, analista arbitral de Espn y quien fuera pito Fifa.



“Los árbitros son los grandes responsables, no aceleran, no hacen cumplir la norma, no muestran la amarilla o la roja cuando los jugadores pierden tiempo deliberadamente en un saque de banda o el cobro de una falta”, resalta Sanabria.



Y agrega: “No es posible, por ejemplo, que en el fútbol colombiano los árbitros se olviden de la norma que los arqueros tienen cinco segundos para hacer el saque; a veces se toman hasta 12, 15 y 18 segundos con la pelota en las manos, y no pasa nada”.



Su colega de Caracol Radio, José Borda, tiene un concepto más amplio en el que también les atribuye culpabilidad a los jugadores, además de los jueces.



“En el fútbol colombiano se pierde tiempo por la cultura que tenemos, ganar a como dé lugar, ‘estrategia’ que se aplica en toda Suramérica. Eso es lo que debemos cambiar, porque los europeos, por ejemplo, tienen como filosofía jugar por encima de todo”, manifiesta el analista arbitral.

Qué hacer

Para Diego Barragán, gerente Deportivo de Independiente Medellín, se necesitan buenos jugadores y buenos árbitros para que la pérdida deliberada de tiempo se erradique del fútbol.



“Con jugadores de calidad y árbitros de calidad, siempre habrá partidos de calidad. Ahora hay mucho jugador ‘pica-piedra’. Uno ve los partidos de la Libertadores y la Suramericana, y todos los equipos, en particular los chicos, cuando empiezan a ganar, empiezan también a gastar tiempo”, precisa el entrenador y preparador físico, quien ha estado con la Selección Colombia en Mundiales.



Pero más allá de esos estándares de calidad a los que se refiere Barragán, hay propuestas que apuntan a erradicar definitivamente la pérdida deliberada de tiempo.



Se ha hablado, extraoficialmente, de utilizar el cronómetro en el fútbol tal como sucede en el baloncesto, es decir, contabilizando solo el tiempo real de juego.



La F. A. Board International, organismo encargado de definir las reglas del fútbol, no ha tomado ninguna determinación con respecto al uso del cronómetro. Sin embargo, la Liga mexicana solicitó poner a prueba, a partir del torneo Clausura del 2023, un sistema para perder el menor tiempo posible.



“Este cronómetro agilizará las reanudaciones en espacios como los saques de banda y de meta, los cobros de faltas, tiros de esquina y todo lo relacionado con las decisiones arbitrales”, explicó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.



En el Torneo Apertura, que comenzará en julio de este año, se harán las

primeras pruebas, y en enero del 2023 comenzará oficialmente el experimento.



El analista arbitral Rafael Sanabria expone que esa es una buena opción, pero resalta que los partidos tendrían que durar menos de los 90 minutos en su tiempo reglamentario.



“En alguna ocasión se hizo ese experimento en el torneo del Olaya Herrera, en Bogotá, dejando los últimos 10 minutos con tiempo real, pero se convirtieron en 20 y hasta 25 luego. Hay que manejar muy bien ese tema”, señala Sanabria.



Campo Elías Teherán Jr., periodista de Win Sports, argumenta que los

directivos del fútbol colombiano deberían poner como un ítem de desempate en los cuadrangulares, además del gol diferencia, el tiempo real de juego. “Eso estimularía más a los equipos”.



Mientras llegan soluciones concretas, la afición clama por menos mañas

de los jugadores, más calidad en el arbitraje y que haya espectáculo, porque eso es justamente lo que pagan cuando van

a las tribunas.

Datos

En la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales, el partido que menos tiempo efectivo de juego tuvo fue Millonarios Vs. Junior: 50:23.



El partido con mayor tiempo efectivo de juego fue el de Bucaramanga y

Nacional, con 57:22.