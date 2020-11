América y Deportivo Cali fallan porque no tienen goleadores (Opinión)

Juan Carlos Pamo

América al perder con Millonarios por dos goles a cero, jugó uno de sus peores partidos en las últimas jornadas de esta Liga. Dejó escapar 15 fechas de invicto en el Pascual y atormentó a una hinchada que lo siente frío en su accionar y muy mermado en su fútbol. Millonarios ha mejorado y con sus últimos resultados mantiene firme la ilusión de clasificar. Todavía, para llegar a 30 puntos, necesita vencer al Pereira por fuera y a Alianza Petrolera en Bogotá. No está tan difícil.



América lució muy mal el sábado anterior, porque jugó al pelotazo y utilizó a Duván Vergara, como única fórmula para atacar.- Millonarios lo marcó bien y con sus dos centrales, estuvo firme para evitar que ese fútbol aéreo le hiciera daño.



América tiene que responsabilizar por su rendimiento, a los experimentados que tiene en el plantel, como Graterol, Torres, Segovia, Velasco, Paz, Sierra, Carrascal, Vergara, Cabrera y Ramos y no intentar de resolver las cosas con juveniles como Sánchez y Moreno, quienes salen a la cancha a correr y nada más.



Lo más importante después del fracaso contra Millonarios, es que su técnico Cruz Real reconoció que se jugó un pésimo partido, que se cometieron muchos errores y que hay que trabajar duro para que no se repitan.

El Cali

Si el Covid 19 no hubiera castigado al Once Caldas, escribiría que el empate para el Deportivo Cali fue bueno como visitante. Pero si recuerdo que no pudieron jugar los contagiados como Correa, Mosquera, Rodríguez, Hernández, Guzmán y Ortiz y que tampoco pudo estar en el banco el técnico Bodhert, el Cali estaba obligado a regresar con tres puntos y no con uno. Para completar la mala suerte del equipo local, su gran figura Ovelar se lesionó desde el minuto 66, situación que el Cali tampoco aprovecho.

Interrogante

No encuentro ninguna razón para que el Cali pase con tanta facilidad del día a la noche, del blanco al negro y de un buen partido a otro, donde se juega a nada.



Hay una columna vertebral que vale la pena y que está conformada por González, el mejor de todos, Menosse, Colorado y Palavecino. Pero sus laterales Angulo y Andrade se la ganan sin responder y aunque tiene voluntad, Valencia no pesa en la marca frente a los contrarios, porque carece de jerarquía y de buenas maneras para llenar los espacios donde el rival saca ventajas. Caicedo y Velasco es más la espuma que hacen que lo que orinan y por los lados de Ángelo Rodríguez, creí que iba a arrancar, pero que mal estuvo frente al Once en Manizales.

La Selección

Esperaba que Falcao no estuviera por lesión en la convocatoria y que Arias y Medina fueran reemplazados por Muñoz y Orejuela. Me gustó el llamado de Fabra, de Cardona y de Díaz y me sorprendió lo de Luis Suarez, chico que metió muchos goles en la segunda división española y que ahora juega con el Granada.



Al tener en cuenta los 24 convocados, me parece que la titular de Colombia contra Uruguay en Barranquilla, estaría integrada por Ospina en la portería, Muñoz, Mina, Dávinson y Mojica en la defensa; Cuadrado, Barrios y Lerma en el medio y en el ataque James, Duván y Muriel. Si peco en uno, estoy seguro que no fallaré en dos. Hasta la próxima .

