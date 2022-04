América y Deportivo Cali, en caída libre hacia el fracaso en este primer semestre de 2022

Deportivo Cali y América siguen en picada después de sus derrotas ante Fortaleza, equipo de la B, y Unión Magdalena, que también llegó de la Segunda División, en la ida por los octavos de final de la Copa Colombia.



Y, lo que es peor, ambos equipos cayeron como locales, los azucareros 1-3 frente a los bogotanos, y los rojos 1-2 ante los samarios.



Lo preocupante es que este revés se suma a las flojas campañas que vienen cumpliendo Cali y América en la Liga, lo que demuestra que el bajón futbolístico no es casualidad.



Los dos oncenos vallecaucanos tendrán revancha en Copa Colombia a mediados de mayo, pero para soñar con una remontada tendrán que mejorar en todos los aspectos. Análisis de un mal momento.



Los lunares de los azucareros

1. Parece increíble, pero a estas alturas del año nunca pudo superar la salida de varios jugadores importantes como Menosse, Valencia, Colorado y Preciado, para citar solo cuatro.



2. Varios de los refuerzos no han dado la talla: Yonni González se lesionó, Santiago Mosquera casi nunca juega, el chileno Sebastián Leyton fue borrado de la titular y del banco, y Agustín Vuletich ya es resistido por la afición.



3. No hay rebeldía en el equipo para salir del mal momento; todo se le deja a Teófilo Gutiérrez y a Kevin Velasco que son los de mejor nivel.



4. En todas las líneas el equipo viene fallando; en defensa le llegan muy fácil, en el medio hay poca generación de fútbol y en ataque muchas veces se pierden opciones claras.



5. El técnico Rafael Dudamel ha decidido dejar en el banco a jugadores importantes como Teófilo y Velasco. Sucedió en el clásico.



Los pecados de los rojos

1. Es un equipo descompensado en todas sus líneas y eso se evidencia en que ha recibido más goles de los que ha anotado.



2. Dio muchas ventajas en la era Juan Carlos Osorio, perdiendo demasiados partidos y cediendo puntos en condición de local.



3. Los refuerzos tampoco han aportado lo que se esperaba; el español Iago Falque ni siquiera juega por lesión; Esneyder Mena, John García, Brayan Vera, Didier Pino, Alejandro Quintana y Daniel Mosquera, están en deuda con el equipo.



4. El equipo realizó muchos cambios tácticos, lo que conspiró para no tener un estilo de juego definido. Unas veces utilizó tres defensas y en otras ocasiones lo hizo con solo volantes de marca.



5. Ha sido un equipo sin brújula en la cancha; curiosamente sus volantes ofensivos: Déiner Quiñones, Iago Falque, Luis Sánchez y Daniel Hernández, se la han pasado lesionados.



Lo que viene para el Cali

Los azucareros, que perdieron todo chance de aspirar al título de este año por culpa de una pésima campaña, deberá cerrar de la mejor manera en la Liga porque es necesario mejorar la posición por lo menos en la tabla de reclasificación.



Su próxima salida será el domingo en Palmaseca ante otro onceno de irregular campaña como Águilas.



Luego visitará en Manizales al Once Caldas, equipo que pelea por la clasificación.



En la penúltima jornada recibirá a Santa Fe y cerrará la Liga en casa frente a Patriotas.



En Copa Colombia el Deportivo Cali tendrá su revancha ante Fortaleza el 11 de mayo.



Y en Copa Libertadores afrontará compromiso el 28 de abril ante Always Ready de Bolivia, en La Paz.



Luego, el 4 de mayo, regresará a su estadio para recibir a Corinthians, y el 26 de mayo cerrará esta primera fase visitando a Boca.



Lo que viene para América

A los escarlatas les esperan cuatro partidos que serán fundamentales en sus aspiraciones de clasificar para la siguiente fase de la Liga colombiana.



Este fin de semana visitará a Jaguares en Montería, y en la jornada 18 se las verá en el Pascual Guerrero con Alianza Petrolera.



En la penúltima jornada el reto será ante el Pasto en el estadio La Libertad, y cerrará esta primera fase recibiendo al Unión Magdalena en el sanfernandino.



América tendrá que ganar estos encuentros y esperar a que se le den otros resultados para ver si le alcanza para la clasificación.



Los rojos de Cali no tienen compromisos internacionales, pero le queda también la Copa Colombia.



El 11 de mayo deberá ir a Santa Marta para enfrentar al Unión Magdalena con el fin de remontar el 1-2 de la ida por los octavos de final.



Para alcanzar el objetivo deberá reaccionar futbolísticamente.