¡América de Cali campeón!: Las 'Escarlatas' consiguen su segunda estrella en la Liga femenina

América hizo valer su condición de local en el estadio Pascual Guerrero y con buen fútbol y claridad derrotó este domingo al Deportivo Cali 3-1 para bajarlo del trono de la Liga Femenina Colombiana.



Con dos goles de Catalina Usme y uno de Íngrid Vidal, América alcanzó su segunda corona en el balompié femenino, de la mano del técnico Andrés Usme, que ha inscrito su nombre entre los grandes entrenadores que triunfan con las mujeres.



Fueron las locales las que dominaron totalmente los primeros 45 minutos, alentadas por unas tribunas vestidas de rojo, con cerca de 40 mil aficionados y un récord de asistencia y taquilla en el torneo femenino.



Con Catalina Usme como conductora, América comenzó pisando con propiedad los predios azucareros, particularmente por las bandas, donde le resultaba más fácil ingresar.



Y fue por el costado izquierdo por donde llegó el primer gol de las ‘Escarlatas’, luego de que Mariana Zamorano le hiciera un túnel a una rival y mandara un centro que rechazó la arquera Stéfany Castañeda; el balón fue a parar donde estaba Catalina, quien de zurda sacó un disparo que se metió al arco, en el minuto 7. Gol y locura en el Pascual.



La ventaja les daba más confianza a las americanas, que seguían generando peligro, mientras que el Cali no encontraba la fórmula para hacerse con la pelota y sus aproximaciones al arco rojo eran muy atropelladas.



En el 34 llegó el segundo tanto. Fue un golazo. Catalina no renunció a un balón que parecía perdido, envió un centro al área que supieron jugar sus compañeras hasta llegar a Íngrid Vidal, que definió con categoría para el 2-0.



La parte complementaria comenzó con otra historia, porque fue el Cali el que puso las condiciones. Apenas en el minuto 47, Linda Caicedo marcó el descuento tras pase de Íngrid Guerra. Una inyección anímica que estuvo a punto de generar el empate tan solo dos minutos después, por parte de Íngrid, que perdió el duelo con la arquera Nathalia Giraldo.



América reaccionó y en el 69 hubo un penal bien sancionado contra Gabriela Rodríguez. Catalina ejecutó el cobro, Castañeda alcanzó a tocar la pelota, pero el balón entró y fue el 3-1.



Las visitantes se fueron en busca de otro gol para igualar de nuevo la serie, pues en el juego de ida ellas se quedaron con la victoria (2-1) en Palmaseca.



Pero las americanas se hacían al control del juego, conservaban con orden sus líneas defensivas y acariciaban el título.



Los últimos minutos fueron de más mesura para el América, a veces volviendo lento el juego para que las rivales no encontraran cómo hacerles daño.



Catalina Usme, quien llegó a 55 goles en la Liga Femenina Colombiana y 15 esta temporada, fue la gran figura del partido para darle al América, junto con sus compañeras, una gloria vestida de rojo.