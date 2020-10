Juan Carlos Pamo

Alianza Petrolera y Once Caldas igualaron en el inicio de la jornada 11 de la Liga colombiana

Roberto Ovelar, delantero paraguayo de Once Caldas.

Alianza Petrolera empató 1-1 frente al Once Caldas en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, en el juego que abrió la undécima fecha de la Liga BetPlay Dimayor, resultado que mantiene a ambos equipos en la parte alta de la tabla.



El cuadro local se fue arriba en el marcado a los 17 minutos del partido con una jugada en el área defendida por el portero Gerardo Ortiz, tras un cobro de tiro libre de David Valencia, el cual encontró bien ubicado a Hayen Palacios que de cabeza la empujó al fondo de la red.



El empate del cuadro de Manizales llegó también en la primera parte, a los 28 minutos, tras un penal bien ejecutado por el paraguayo Roberto Ovelar, tras una falta cometida dentro del área por César Hinestroza.



Pese a la paridad, ambos equipos insistieron en el frente de ataque y generaron varias opciones de gol, que no fueron concretadas por la buena actuación de los arqueros, que tuvieron una actuación más que destacada a los largo del juego.



Los santandereanos sumaron 17 puntos en la clasificación y se ubican, parcialmente, en la quinta posición, mientras que Once Caldas se montó en la segunda posición de la tabla, con 19 unidades.



El próximo juego de los petroleros será 6 de octubre en el estadio El Campín, cuando visite al Independiente Santa Fe; mientras que el ‘blanco blanco’ se medirá ese mismo día en el Palogrande al Deportivo Pereira, en el clásico del Eje Cafetero.