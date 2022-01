¡Agéndese!: Así jugarán Cali, América y Cortuluá las primeras fechas de la Liga

Este martes la Dimayor informó la programación de las primeras cinco fechas del fútbol profesional colombiano.



Así quedaron programados Deportivo Cali, América y Cortuluá para estos juegos entre el 22 de enero y el 8 de febrero:



FECHA 1

20 de enero



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



22 de enero



Cortuluá FC vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+



23 de enero



Jaguares FC vs Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



FECHA 2

26 de enero



Jaguares FC vs Cortuluá FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win / Win+



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



27 de enero



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



FECHA 3

29 de enero



Cortuluá FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win / Win+



30 de enero



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



FECHA 4

2 de febrero



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



4 de febrero



Cortuluá FC vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+



FECHA 5

5 de febrero



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



7 de febrero



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



8 de febrero



Independiente Medellín vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win / Win+