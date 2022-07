¡A jugar!: fue presentado el nuevo balón oficial del fútbol profesional colombiano

El balón de fútbol de Golty ha sido protagonista de grandes goles y finales del fútbol colombiano.



También es pieza clave para comenzar esta pasión desde edades tempranas y dejarse seducir por este deporte que no solo da emociones sino es transformador de vidas.



Es así que Origen, el nuevo balón de Golty, es el reflejo del colombiano: ágil, creativo y llamativo, además de ser el vehículo de grandes logros personales y colectivos.



"Yo no tuve un balón cuando comencé a jugar en Tumaco, jugábamos con una pelota de caucho y uno de mis sueños fue tener un balón para jugar bien", dijo Willington Ortiz, leyenda de la Selección Colombia.



Este balón comenzará a rodar en las canchas de Colombia luego de las primeras fechas de la Liga BetPlay Dimayor 2022-II.



“Los clubes ya están entrenando con este balón, el cual está avalado por la FIFA. Es un balón de mejor calidad, comparado a marcas mundiales está a la altura”, aseguró Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor



A su vez, Sergio Galván Rey dio su opinión sobre esta nueva creación que pone a Colombia en el radar de los mejores balones.



“Los balones de antes eran más pesados, menos suaves y no eran veloces, los de hoy en día tienen esa gran diferencia, además de la parte estética. Esta vez inspirados en la biodiversidad de Colombia”, aseguró Sergio Galván Rey, exfutbolista.



Sin duda es un balón que marcará a las generaciones que salen a jugar fútbol y que sueñan con llegar a ser protagonistas. El costo de este balón Origen de Golty es de $ 265.000 pesos.



“Es un balón que representa la autenticidad de los colombianos, no es solo un concepto que maravilla a los hinchas, sino que tiene la última tecnología termotech. Más suave y veloz”, dijo Manuela Escobar.



Mientras que también el tener este balón Origen resignifica la labor de cientos de artesanos en Monguí, Boyacá, que hacen este producto que da toda clase de emociones y oportunidades para progresar.